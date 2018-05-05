Выставка афонских святынь в Киево-Печерской лавре: редкая старинная резьба (фото)

Коллекция старинных резных афонских святынь представена в Киево-Печерской лавре на выставке «Благословение Святой Горы Афон», которая сейчас проходит в Успенском соборе.

Старший научный сотрудник Национального Киево-Печерского заповедника Елена Лопухина подробнее рассказала об уникальных реликвиях.

«Кресты и резные иконы, которые экспонируются в двух витринах, являются материальным свидетельством активных украинско-афонских контактов XVII – XVIII веков. Афониты приезжали в Украину, а украинские паломники – духовные лица и казаки, совершали паломничество на Святую Гору. Небольшие кресты и иконки, которые несли благословение Святой Горы, были дарами и паломническими реликвиями», - рассказала Елена Лопухина.

На выставке можно увидеть уникальные образцы - кресты и иконы, выполненные в технике миниатюрной резьбы по дереву, а именно из распространенного на Афоне кипариса.

Среди экспонатов выставке представлены такие резные старинные иконы, как складень «Рождество Христово», двусторонняя икона с изображением двунадесятых праздников, воздвизальний крест и другие. Иногда такая деревянная резьба украшалась серебром. Еще в XIX веке эта рукодельная традиция была широко распространена в монастырях Святой Горы.

Елена Лопухина отметила, что миниатюрная резьба по дереву была традиционным рукоделием афонских монахов. На изготовление работ обычно уходило несколько месяцев. А еще такая детализация требовала не только долговременного труда, но и терпения и сосредоточенности, духовного и физического напряжения. Трудоемкость процесса и тщательность в исполнении даже второстепенных деталей характерна для афонских мастеров в различных видах художественных ремесел.

Экспонаты выставки представляют собой культурно-художественную, историческую ценность и являются собственностью Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Напомним, что выставка «Благословение Святой Горы Афон», которая открылась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в конце прошлого года, будет открыта до 20 апреля.

Организаторами выставки выступили Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», Музей «Православная Украина» (Синодальный отдел УПЦ «Православие и культура»), Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Киевская духовная академия и семинария, Национальная историческая библиотека Украины, Международный институт афонского наследия в Украине.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».