Афонские подвижники, день памяти которых отмечают в феврале

Афонские подвижники, день памяти которых отмечают в феврале (по новому стилю): 3 февраля – преподобного Максима Грека, просмонария Ватопедского Неофита. 6 февраля – преподобного Дионисия Олимпийского и шести святых монастыря Филофей. 12 февраля – святого мученика Феодора. 13 февраля – святого преподобномученика Илии Ардуниса. 14 февраля – преподобного Василия, архиепископа Солунского. 15 февраля – Сретение Господне (большой панегир монастыря святого Павла). 16 февраля - митрополита Готфского и Кефайского Игнатия (Мариупольского). 17 февраля - священномученик Антоний Карейский. 21 февраля – преподобного Саввы ІІ-го, архиепископа Сербского (маленький панегир монастыря Хиландар). 26 февраля – преподобного Симеона Мироточивого, ктитора монастыря Хиландар (маленький панегир монастыря Хиландар). "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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