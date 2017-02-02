Афонские подвижники, день памяти которых отмечают в феврале

14:58, 02 февраля 2017
Афон
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Афонские подвижники, день памяти которых отмечают в феврале (по новому стилю):

3 февраля – преподобного Максима Грека, просмонария Ватопедского Неофита.

6 февраля – преподобного Дионисия Олимпийского и шести святых монастыря Филофей.

12 февраля – святого мученика Феодора.

13 февраля – святого преподобномученика Илии Ардуниса.

14 февраля – преподобного Василия, архиепископа Солунского.

15 февраля – Сретение Господне (большой панегир монастыря святого Павла).

16 февраля - митрополита Готфского и Кефайского Игнатия (Мариупольского).

17 февраля - священномученик Антоний Карейский.

21 февраля – преподобного Саввы ІІ-го, архиепископа Сербского (маленький панегир монастыря Хиландар).

26 февраля – преподобного Симеона Мироточивого, ктитора монастыря Хиландар (маленький панегир монастыря Хиландар).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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