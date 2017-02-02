Афонские подвижники, день памяти которых отмечают в феврале
Афонские подвижники, день памяти которых отмечают в феврале (по новому стилю):
3 февраля – преподобного Максима Грека, просмонария Ватопедского Неофита.
6 февраля – преподобного Дионисия Олимпийского и шести святых монастыря Филофей.
12 февраля – святого мученика Феодора.
13 февраля – святого преподобномученика Илии Ардуниса.
14 февраля – преподобного Василия, архиепископа Солунского.
15 февраля – Сретение Господне (большой панегир монастыря святого Павла).
16 февраля - митрополита Готфского и Кефайского Игнатия (Мариупольского).
17 февраля - священномученик Антоний Карейский.
21 февраля – преподобного Саввы ІІ-го, архиепископа Сербского (маленький панегир монастыря Хиландар).
26 февраля – преподобного Симеона Мироточивого, ктитора монастыря Хиландар (маленький панегир монастыря Хиландар).
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".