Святая гора Афон: почтовые марки

История почты и почтовых марок Афона началась в 2008 году, когда почтовая администрация монашеской республики получила автономию.

Первые серии афонских марок были посвящены историческим событиям, природе, архитектуре и реликвиям афонских монастырей.

Интересно, что художниками некоторых марок являются святогорские монахи. К примеру, серию "Флора и фауна Афона" нарисовал монах Лука из монастыря Ксенофонт.

На марках изображены растения, которые типичны для Святой Горы.

Почтовые марки на Афоне выпускают для двух почтовых отделений Святой Горы и продаются в Карее и в порту Дафни.

Почтовые марки Святой Горы Афон выпускаются тематическими сериями и имеют номиналы от €0,30 до €4,00. Их приобретают для оплаты почтовых услуг только в отделениях на территории Афона, но действительны они как для внутренней, так и для международной корреспонденции.

Тираж каждой серии не превышает 60 тысяч.

На первой почтовой марке Святой Горы, которая была выпущена 16 мая 2008 года, изображён византийский император Никифор II Фока.

С тех пор на Афоне каждый год выпускается около 20 почтовых марок.

Но история афонских марок имеет более глубокие корни.

С конца XIX века почтовые марки для использования на территории Святой Горы Афон выпускались османской и русской почтой.

С 1927 года и в годы Второй мировой войны Афон был представлен на официальных почтовых марках Греции.

Это была зелёно-голубая марка номиналом 25 лепт с изображением монастыря Симонопетра.

В 1939 году была издана марка авиапочты номиналом 4 драхмы с изображением самолёта над Симонопетрой.

Также известна восьмимарочная серия к 1000-летию автономии Святой Горы Афон, выпущенная в начале 1960-х.

В 2012 году почтой Греции была выпущена серия марок, на которых представлены «кафоликоны» - соборы монастырей Святой Горы Афон.

На марках представлены соборы Протата и монастыри Великая Лавра, Хиландар, Дионисиат, Ватопед и Иверская обитель.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", по материалам из открытых источников.