Делегация УПЦ из Одессы прибыла на Афон за мощами Пантелеимона Целителя

Делегация Одесской епархии Украинской Православной Церкви прибыла в монастырь святого Павла на Святой Горе Афон, для того, чтобы доставить в Украину мощи великомученика и целителя Пантелеимона.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", со ссылкой на пресс-службу епархии, в состав делегации вошли викарий Одесской епархии епископ Южненский Диодор, благочинный епархии протоиерей Павел Полещук и иеромонах Феодорит.

«Старцы обители выразили уверенность в том, что пребывание этой великой святыни мирового православия в Богохранимой Одессе будет способствовать духовному процветанию города и принесёт долгожданный мир в многострадальную Украину. Греческие монахи подчеркнули, что вместе со святыней они принесут горожанам благословение Святой Горы Афон на совершение добрых дел, на преодоление вражды и нестроений в обществе, на спокойную жизнь», - сообщают в Одесской епархии УПЦ.

В свою очередь епископ Диодор поблагодарил настоятеля монастыря святого Павла, архимандрита Парфения и монахов обители за их внимание и помощь в организации доставки в Одессу ковчега с лобной частицей целителя Пантелеимона.

Ожидается, что святые мощи прибудут в Одессу 2 февраля, где будут находиться до 6 февраля. Круглосуточно перед ними будут читаться молебны и акафисты, совершаться литургии и уставные богослужения.

«Призываем всех верующих одесситов и гостей города прийти в эти дни в духовный центр Одессы, Спасо–Преображенский кафедральный собор, чтобы помолившись, испросить мира Украине, процветания нашему городу и исцеления от недугов душевных и телесных», - говорится в сообщении епархии.