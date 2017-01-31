В афонском монастыре Хиландар почтили основателя обители (фото)

Сербский сайт, посвященный афонскому монастырю Хиландар, опубликовал фотографии панигира в честь основателя обители - святителя Саввы.

Как сообщал БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", 27 января на торжественном богослужении присутствовали многочисленные паломники из Сербии, Греции и других православных стран, а также братия монастырей и скитов Афона.

Фото: svetogorac.blogspot.com