В афонском монастыре Хиландар почтили основателя обители (фото)
19:13, 31 января 2017Афон
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Сербский сайт, посвященный афонскому монастырю Хиландар, опубликовал фотографии панигира в честь основателя обители - святителя Саввы.
Как сообщал БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", 27 января на торжественном богослужении присутствовали многочисленные паломники из Сербии, Греции и других православных стран, а также братия монастырей и скитов Афона.
Фото: svetogorac.blogspot.com
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