Афон: разрешение на пребывание на Святой Горе - что важно знать в 2017 году

Чтобы заказать разрешение на один въезд на Святую Гору, нужно позвонить в паломнический отдел в Салониках, тел:. +30 2310 252575. (Egnatia 109, Салоники), где оформляется "Разрешение на пребывание" (диамонитирион) на ваше имя, на 4 дня максимум.

Офис открыт с 08.30 до 14.00 и в субботу с 10.00 до 12.00. Давать запрос для разрешения на въезд нужно вовремя - даже за один или два месяца, потому что количество паломников ограничено, на каждый день - сто двадцать человек.

У вас потребуют точные данные вашей личности, и дополнительно нужно будет знать заранее и указать, какие из монастырей вы собираетесь посетить. Лучше заранее связаться с монастырями, в которых вы могли бы остановиться.

Перед тем как паломник отправится на гору Афон, он должен получить разрешение - диамонитирион. Это делается в Уранополисе в офисе Афона, справа от гавани. Здесь паломники должны быть за один час до отправления (тел:. +30 71 421 23770)

Специально для иностранных паломников также необходимо иметь:

- Рекомендательное письмо от посольства своей страны в Афинах или из соответствующего консульства в Салониках.

- Разрешение на Гору Афон из Министерства иностранных дел в Афинах (управление по делам религий) или из Министерства Северной Греции в Салониках (отдел иностранных дел).

- Паспорт.

В диамонитирионе указываются данные посетителя, кодовый номер, дата и дни пребывания. Обычно даются четыре дня, но если посетитель хочет остаться дольше, он может просить о продлении в Святой Эпистасии в Карее.

Паломники садятся на катер в Иериссосе, который их доставит на левую сторону Афона, где они могут посетить монастыри: Хиландар, Есфигмен, Ватопед, Пантократор, Ставроникита, Иверский, Великую Лавру. Для посещения других монастырей они должны сойти в Иверском монастыре (3 часа на катере), оттуда ехать в Кариес (полчаса автобусом) и оттуда к монастырям, которые хотят посетить. Маршруты из Иериссоса действуют только в летнее время.

Из Уранополиса уходит другой катер, который идет на правую сторону и останавливается в монастырях: Дохиар, Ксенофонт, Пантелеимона, Григория, Дионисия, Святого Павла. Для посещения других монастырей паломники должны выйти в порту Дафни (2 часах на катере), а оттуда в Кариес (полчаса на автобусе).

vimaorthodoxias.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".