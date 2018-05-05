Панигирики в афонских монастырях в 2017 году - календарь праздников

Панигирик – это ежегодный праздник, который организовывают все без исключения обители на Горе Афон, в день памяти святого, которому посвящен храм.

На празднество всех приглашают письменно - монастыри и обители или устно - в келии. Приглашаются письмами: архиереи, Священный Кинот, гражданские и полицейские власти, псаломщики, другие духовные лица.

Праздник начинается накануне вечером короткой вечерней и продолжается ночным бдением. По окончании бдения начинается Божественная литургия, а затем трапеза, на которую собираются все паломники.

Громкие колокола, радостные песнопения, поднятие византийского и греческого флага, обильное каждение благовониями, украшение входа ветвями из "верного" лавра, столы с угощениями, пожелания в честь праздника, благословения и душевная радость от Божественных даров, - характерные черты афонских панигириков.

Ниже приводится список основных афонских праздников. Тремя звездочками *** обозначены великие панигирики, двумя ** большие и одной * меньшие праздники.

Даты приведены по старому стилю, после косой черты указана дата нового стиля Юлианского календаря.

Январь 4/17 - Преподобного Евфимия и других мучеников (*монастырь Ватопед).

Январь 6/19 - Преподобномученика Романа (** монастырь Иверон).

Января 7/20 - Собор Святого Иоанна Крестителя (** монастырь Дионисиат).

Январь 11/24 - Преподобного Феодосия (* монастырь Филофей).

Январь 14/27 - Святого Саввы Сербского (** монастырь Хиландар).

Январь/Февраль 24/6 - Святого Дионисия Oлимпийского и шести святых монастыря (*монастырь Филофей).

Февраль 2/15 - Сретение Господне (*** монастырь Святого Павла).

Февраль 8/21 - Святого Саввы второго (* монастырь Хиландар).

Февраль 13/26 - Святого Симеона Сербского (* монастырь Хиландар).

Февраль/март 23/8 - Святого Дамиана (* монастырь Есфигмен).

Март 9/22 - Сорока мучеников Севастийских (*** монастырь Ксиропотам).

Mарт/апрель 25/7 - Благовещение Богородицы (*** монастырь Есфигмен, монастырь Филофей ***, ** Великая Лавра).

Апрель/май 19/2 - Святого Симеона аскета (* монастырь Филофей).

Апрель/май 19/2 - Святого Агафангела (* монастырь Есфигмен)

Апрель/май 23/6 - Святого Великомученика Георгия (*** монастырь Зограф, *** монастырь Ксенофонд, ** монастырь Св. Павла)

Май 9/22 – Святого Христофора (* монастырь Каракал).

Май 13/26 – Преподобных Иверских (** монастырь Иверон).

Май/июнь 20/2 – Перенесение мощей святителя Николая (* монастырь Григориат).

Май/июнь 21/3 - Святых Константина и Елены (** монастырь Констамонит).

Май/июнь 21/3 – Святого Пахомия (монастырь Великая Лавра*, * монастырь Св. Павла).

Май/июнь 22/4 – Преподобномученика Павла (* монастырь Великая Лавра).

Июнь/июль 24/7 - Рождество Иоанна Крестителя (*** монастырь Дионисиат).

Июнь/июль 25/8 – Святого Дионисия (** монастырь Дионисиат).

Июнь/июль 29/12 - Святых Апостолов Петра и Павла (*** монастырь Каракал).

Июль 5/18 – Святого Афанасия Афонского (*** монастырь Великая Лавра).

Июль 8/21 - Святого Феофила мироточивого (* монастырь Пантократор).

Июль/август 22/4 - Святой Марии Магдалины (** монастырь Симонопетра).

Июль/август 27/9 - Святого Пантелеймона (*** монастырь Св. Пантелеймона).

Июль/август 28/10 – Преподобного Павла Ксиропотамского (**монастырь Ксиропотам, ** монастырь Святого Павла).

Август 2/15 - Святого Стефана первомученика (** монастырь Констамонит).

Август 6/19 – Преображение Господне (монастырь Кутлумуш ***, *** монастырь Пантократор).

Август 11/24 – Святого Нифона (** монастырь Дионисиат).

Август 15/28 - Успения Пресвятой Богородицы (*** монастырь Иверон).

Август/сентябрь 24/6 – Святого Космы Аттолийского (**монастырь Филофей).

Август/сентябрь 31/13 – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы (** монастырь Ватопед).

Сентябрь 14/27 – Воздвижение честного и животворящего Креста Господня (** монастырь Ксиропотам).

22/5 сентября 26 октября – Преподобномучеников и преподобного Космы (** монастырь Зограф).

Октябрь 1/14 - Покров Пресвятой Богородицы (** монастырь Пантелеймона).

Октябрь 5/18 – Святого Евдокима (* монастырь Ватопед).

Октябрь/ноябрь 20/2 - Святого Герасима, обретение мощей (* монастырь Святого Павла).

Октябрь/ноябрь 29/11 – Святой Анастасии (** монастырь Григориат).

Ноябрь 8/21 – Собор Святых Небесных Сил бесплотных (*** монастырь Дохиар).

Ноябрь 9 / 22 - Святых Евфимия и Неофита (** монастырь Дохиар).

Ноябрь/декабрь 21/4 – Введение во храм Пресвятой Богородицы (*** монастырь Хиландар).

Ноябрь/декабрь 26/8 – Святого Алипия столпника (* монастырь Кутлумуш).

Декабрь 6/19 – Святителя Николая (*** монастырь Ставроникита, монастырь Григориат ***, ** монастырь Дохиар).

Декабрь 7/20 - Святого Григория (** монастырь Григориат).

Декабрь/январь 25/7 - Рождества Христова (*** монастырь Симонопетра).

Декабрь/январь 26/8 - Святых Даров (* монастырь Святого Павла).

Декабрь/январь 27/9 – первомученика и архидьякона Стефана (*** монастырь Констамонит).

Декабрь/январь 28/10 – преподобного Симона мироточивого (** монастырь Симонопетра).

Декабрь/январь 30/12 - преподобного Гедеона, Христа ради юродивого (** монастырь Каракал).

Переходящие праздники:

4 субботы великого поста, акафистные (монастырь Дионисиат **, ** монастырь Зограф).

3-е воскресенье после Пасхи - Святого Григория Синаитского и др. (** монастырь Григориат).

Четверг 6-й недели - Вознесение Господне (*** монастярь Есфигмен).

2-е воскресенье апостола Матфея - Святогорских отцов (** все монастыри).

2-е воскресенье апостола Матфея - Лаврских Отцов (** Великая лавра).

vimaorthodoxias.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".