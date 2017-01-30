На Афоне нашли тело пропавшего украинского монаха

Поиски 43-летнего украинского монаха, который приехал посетить Афон, к сожалению, оказались неутешительны – его нашли уже мертвым.

Как сообщила полиция, монаха приняли в одной из келий. 16 января он отправился к своему знакомому в монастырь Каракал.

Согласно информации, полученной Romfea.gr, 28 января монах из Украины был найден мертвым.

Romfea.gr сообщили, что тело его было найдено возле монастыря Филофей, всего в 300 метрах от столярной мастерской.

Монах Давид был родом из Львова и принадлежал к братии Свято-Успенской Почаевской лавры. Все, кто его знали, говорили о нем как о скромном, спокойном, кротком монахе.

romfea.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".