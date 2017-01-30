Афонскому монастырю Хиландар передали 7 миллионов динаров на восстановление обители

Председатель правительства в Воеводине Игорь Mирович передал решение о передачи помощи - семи миллионов динар для ликвидации последствия пожара 2004 года в Синодике в монастыре Хиландар. Об этом сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" со ссылкой на сайт, посвященный афонскому монастырю Хиландар.

Mирович подчеркнул важность восстановления сербского монастыря на Горе Афон, который представляет важную часть единой религиозной и культурной самобытности Сербии.

"Это должно помочь защитить наше культурное наследие", - сказал Mирович.

По его словам, реконструкция монастыря Хиландар - многовекового центра сербской культуры и духовности, остается одной из самых важных задач.

Хиландар, как святогорский и византийский памятник - часть всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Для сербского же народа Хиландар - важнейший духовный источник и величайшая ризница культурного наследия.Хиландар, как святогорский и византийский памятник - часть всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Для народа Хиландар - важнейший духовный источник и величайшая ризница культурного наследия.

В ночь с 3 на 4 марта 2004 года Хиландар охватил сильный пожар. Из западного жилого корпуса Игуменарии огонь распространился на всю северную стену монастыря. Уничтожено и сильно повреждено около 55% площади монастыря.

Справка: 1 евро – около 123 динар.