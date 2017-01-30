В Ватопед передадут пять святынь из кафедрального собора города Каламата

Решением Мессинской комиссии о древностях разрешено перевести реликвии из кафедрального собора города Каламата в монастырь Ватопед на Афоне. Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", об этом пишет греческий сайт "Ромфеа".

Это реликвии XІХ века, оставшиеся после того, как был снесен старый собор Введения Богородицы, который был на месте новой больницы города Каламата и был в подчинении Афонского монастыря.

Это касается следующих пяти реликвий.

1. Икона «Христос, восседающий на троне как Великий Первосвященник» с надписью "Творение иеромонаха Игнатия из Ватопедского скита, 1878 г." (Святые реликвии Метрополии Мессины, регистрационный № 307).

2. Икона Богородицы "Достойно есть", 1905 г. (Святые реликвии Метрополии Мессины, регистрационный №293).

3. Икона «Введение во храм Богородицы», 18__ г. (Святые реликвии Метрополии Мессины, регистрационный № 295).

4. Мраморная плита, датированная 1892 г. (Святые реликвии Метрополии Мессины, регистрационный № 179).

5. Крест из иконостаса (включенный в список письма-запроса Ватопедского монастыря, без регистрационного номера).

Разрешение на перевозку реликвий, выдается Мессинской комиссией о древностях при соблюдения следующих условий.

1. Комиссия о древностях Мессины должна быть проинформирована о дате и времени передачи реликвий.

2. Монастырь Ватопед через его представителей несет ответственность за организацию перевозки и безопасность реликвий.

3. Реликвии будут сфотографированы, фотографии подписаны и прикреплены к реликвиям согласно протокола передачи-приема, о чем будет уведомлена Мессинская комиссия о древностях.

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".