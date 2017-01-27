Афонские монахи дали наставления греческим школьникам

В рамках программы «Гора Афон – единственное монашеское государство в Европе и одно из 17 греческих культурных памятников всемирного наследия ЮНЕСКО» и как часть школьных мероприятий вторая гимназия в Коринфе уже несколько лет проводит паломнические поездки на Афон для своих учащихся.

За четыре дня пребывания на Афоне учащиеся и преподаватели посетили монастыри Ватопед и Ксенофонт, где ощутили подлинную христианскую любовь и искреннюю отеческую заботу монахов и игуменов, посещали ранние и вечерние службы, а также участвовали в таинствах исповеди и причастия.

Наставления и советы монахов, с которыми встречались ученики гимназии и особенно беседы с настоятелями монастырей старцами Ефремом и Алексием, создали особый колорит и дали уникальный опыт молодым людям, в первый раз посетившим Афон. На учеников произвело большое впечатление отношение к ним монахов, их любовь и искреннее внимание к проблемам с которыми они сталкиваются в гимназии и в жизни.

Учащиеся и преподаватели выразили благодарность также настоятелям монастырей Кутлумуш и Симонопетра, которые на протяжении уже многих лет духовно окормляют Коринфскую гимназию.

romfea.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".