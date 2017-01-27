Сербский монастырь Хиландар на Афоне отметил панигир

Панигир в честь основателя обители - святителя Саввы, 27 января отметила братия сербского афонского монастыря Хиландар.

На торжественном богослужении присутствовали многочисленные паломники из Сербии, Греции и других православных стран, а также братия монастырей и скитов Афона.

После Божественной литургии состоялась общая братская праздничная трапеза, в которой приняли участие паломники и гости.

Хиландар находится на северо-восточной стороне Афонского полуострова и занимает в святогорской иерархии 4-е место. Обитель принадлежит Сербской Православной Церкви. Монастырь основан в 1198 году святителем Саввой, первым архиепископом Сербским.

В Хиландаре возведены собор и 13 церквей и часовен, 15 келий и одно подворье. В монастыре есть библиотека с богатым собранием редких рукописей.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".