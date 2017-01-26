Вышел в свет новый Путеводитель по Афону, где впервые опубликованы снимки из архивов афонских монастырей

Издательский Дом «Святая Гора» выпустил книгу «Паломничество на Святую Гору Афон. Путеводитель».

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" со ссылкой на один из сайтов об Афоне, издание содержит уникальные фотографии А. Поспелова и А. Зоитакиса, а также ранее никогда не публиковавшиеся снимки из архивов афонских монастырей.

"Древние афонские монастыри хранят неисчислимые бесценные богатства: чудотворные иконы, исторические и духовные реликвии, мощи святых угодников Божиих. Но не меньшее достояние — сбережённое в этих обителях тысячелетнее наследие духовной жизни славной Византии и других православных стран", - сообщается в аннотации к изданию.

Книга составленна доцентом исторического факультета МГУ А.Г. Зоитакисом.

Автор издания описывает историю Святой Горы и жизнь современных афонских иноков. В книге сообщается о том, как попасть на Афон, что взять с собой в дорогу, как спланировать паломничество по Святой Горе.