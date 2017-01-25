На Афоне продолжаются поиски пропавшего послушника из Украины
На Святой Горе Афон полиция продолжает поиски 43 летнего послушника из Украины.
Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" со ссылкой на греческие СМИ, мужчина пропал в понедельник 23 января на Афоне. Об исчезновении сообщил греческий монах проживавший с украинцем в одной келье.
Монах из Украины проходил послушание на Афоне. 16 января он отправился по окрестностям монастыря Каракалл, расположенного на северо-востоке Афона между Великой Лаврой и Иверским монастырем.
Через некоторое время послушник отправил сообщение на мобильный телефон своему знакомому, в котором сообщил, что не может добраться до монастыря из-за сильного снегопада.
Полиция и служба спасения продолжают поиски пропавшего украинца.
По материалам греческих СМИ