Святитель Савва: сын сербского царя, афонский монах, создатель Церкви

Православная Церковь 25 января празднует день памяти святителя Саввы. Мы собрали важные факты об этом удивительном святом, горячо любимым сербским народом.

1. Создатель автокефальной Сербской Церкви и ее первый предстоятель.

2. Родился в 1169 году, сын сербского царя Стефана Немани.

3. В 18 лет ушел на Афон в Пантелеимонов монастырь, где принял иноческий постриг с именем Саввы. Затем перешел в Ватопед.

4. Занимался строительством храмов в афонских монастырях.

5. Отец Саввы оставил царство и стал афонским монахом - преподобный Стефан, во иночестве Симеон, царь Сербский. Также подвизался в Ватопедской обители.

6. Попросил у греческого императора в собственность сербского княжеского дома запустевший монастырь Хиландар.

7. Воссоздал на Афоне Хиландарский монастырь. Написал для монастыря устав, который исполняется по сей день. Обитель получила звание царской ставропигии.

8. С именем Саввы связано первое введение Иерусалимского Устава в славянских иноческих обителях.

9. В 1219 году в Никее сообщил Патриарху об учреждении в Сербии автокефальной архиепископии.

10. Стал первым архиепископом Сербским.

11. В Сербии боролся с язычеством, ересью. Был патриотом своей земли, не раз спасая от войн.

12. Положил начало историческому существованию самостоятельной Сербской Церкви, способствовал утверждению сербской государственности.

13. Привел в Православие венгерского монарха.

14. Паломничал в Палестину, Сирию и Персию, Вавилон, Египет и Анатолию, собрав множество святынь для своей родины.

15. Скончался в Болгарии 12 (25) января 1237 г.

16. Мощи были перенесены в Сербию. От мощей и от его пустой гробницы в Болгарии было множество исцелений.

17. В 1595 г святые мощи архиепископа Саввы были сожжены турками.

18. На месте, где покоились мощи святителя, построен один из крупнейших православных храмов.

19. Жизнь и труды святителя Саввы излагаются обычно, основываясь на жизнеописании, составленном в 1243 году его учеником игуменом Дометианом, который был настоятелем и духовником Хиландарского Афонского монастыря.

20. Во время своего безмолвия в Карее Савва написал житие своего отца – преподобного Симеона. Однажды ночью явился Савве преподобный Симеон в лике святых, украшенный Небесной Славой, он утешил сына извещением о своей блаженной участи, обещая и ему подобное блаженство.

21. Сербы почитают святителя как покровителя школ.

22. Каждый православный серб знает гимн святителю Савве.

23. Святой Савва – символ любознательности, смирения, достоинства и чести, крепости духа сербского народа.

24. «Пути, вводящаго в жизнь, наставник и первопрестольник и учитель бысть. Первее бо пришед, Святителю Савво, отечество си просвети, породив Духом Святым, яко древа маслична, всеосвященная ти чада. Тем яко и Апостолом и Святителем сопрестольна чтущи тя, молим, даровати нам велию милость» (Тропарь).

25. «Избраннаго от пелен Христовою благодатию и возлюбленнаго от юности Божиим Духом, девственное процветение Саввы блаженнаго, похвальные венцы вернии, ныне исплетше и божественную главу ныне венчавше зовем: радуйся отче, Божие обиталище» (Кондак).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".