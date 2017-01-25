С Афона в Одессу доставят ковчег с мощами великомученика Пантелеимона

В Одессу со Святой Горы Афон 2 февраля доставят лобную часть главы великомученика Пантелеимона целителя.

Торжественная встреча ковчега состоится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии УПЦ.

Великую святыню Православного мира будут сопровождать монахи афонского монастыря святого Павла, где она хранится более пяти веков.

Мощи святого целителя будут находиться в Одессе до 6 февраля.

Каждый день перед ковчегом с мощами великомученика и целителя Пантелеимона будут совершаться молебны и акафисты.

Святой Пантелеимон почитается в Православной Церкви как целитель и считается покровителем врачей. У святого просят молитв об исцелении души и тела.

Имя великомученика Пантелеимона призывается при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитвах за немощных.

Великомученик и целитель Пантелеимон - один из наиболее почитаемых святых Православной Церкви. Великомученик Пантелеимон родился в семье известного язычника в Никомидии (на северо-западе Малой Азии) в IV веке н.э. Однажды юноша увидел на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая сидела рядом. Он стал молиться Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитой твари. Юноша твердо решил, что в случае исполнения просимого, он станет последователем Христа и примет Крещение. Ребенок тут же ожил, а ехидна разлетелась на куски.

Вскоре слава о способностях парня дошла до столицы империи - Рима. Когда отец увидел, как сын, помолившись, исцелил слепого, он вместе с исцеленным принял Крещение.

Святой Пантелеимон лечил всех, но более благоволил к – бедным и заключенным в тюрьмах. При этом он всегда говорил об Иисусе Христе, за что его ненавидели врачи-язычники. Они и донесли императору Максимиану и Пантелеимона предали мучениям. Но пытки не лишили его жизни.

Тогда святой Великомученик был обезглавлен, а тело брошено в костер, но не сгорело в нем, и было тайно погребено христианами. Из раны его текли кровь и молоко, а маслина, к которой он был привязан, покрылась плодами.

Святые мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему христианскому миру.