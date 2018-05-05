Британская газета Guardian опубликовала фото о жизни монахов на Святой Горе Афон

В одном из январских номеров британской газеты Guardian опубликованы фотографии Рика Финдлера о жизни афонских монахов. Эти замечательные снимки по достоинству оценили на Афоне.

Некоторые святогорские сайты тут же разместили их у себя, считая, что эти фото войдут в золотой фонд афонского фото.

Итак, одна за одной представляем эти удивительные фотографии с комментариями к ним.

Для большинства монахов на Святой Горе, которые живут в одном из 20 монастырей, молитва занимает большую часть времени. Даже когда они усердно трудятся, или едят в трапезной, они пребывают в молитве.

Вот отец Иосиф зажигает лампадки в построенном им храме.

А здесь мы видим, как молится насельник монастыря Пантократор. Больше всего молитв происходит в ночное время - с 2 до 6 утра, когда Афон погружается в тишину, и молитвы быстрее достигают Господа.

Весь день монахи выполняют послушания, которые дает игумен.

На этом фото монах помогает рабочему занятому на строительстве новых корпусов для паломников.

Монах делает оконную раму. Инок учит послушника столярному делу.

"Мы упорно работаем, но нам это нравится, потому что это позволяет нам чувствовать себя ближе к Богу", - говорит настоятель монастыря Пантократор.

Монахи считают, что всякая работа дается им непосредственно Богом и много во время того, как исполняют послушание, много молятся.

Здесь фотограф запечатлел отца Феофила, который направляется в афонский административный центр – Карею.

Вот монах, который рыбачит около монастыря Ксенофонт.

А эти монахи забирают и отправляют посылки в порту Дафни.

А это - трапеза в обители Патократор. Трапеза проходит в тишине и молитвенной сосредоточенности.

Пища, как правило, довольно проста - в основном это овощи, иногда рыба и немного вина.

Большинство продуктов выращивают на фермах монастыря, также у всех есть собственный виноградник.

Если монах предпочел более уединенную жизнь, он может жить в скиту. Самая изолированная часть горы Афон известна как Карулии, где келии повисли на краю скал, а внизу грохотом волн. В такой простоте и вдалеке от всего, что может отвлекать от молитвы, монахи чувствуют себя ближе к Богу. На этом фото Карулья и монахи около своей келии.

Так как многие келии труднодоступны, доставка грузов в них осуществляется с помощью корзин, подвешенных на веревках. Например, так доставляют продукты и дрова.

В некоторых самых недоступных келиях, если отшельник нуждался в помощи, ему приходилось поднять флаг, который оповещал бы его соседей о том, что его нужно посетить.

Это отец Арсений около своей келии. Он подвизается на Афоне уже 64 года. Сейчас он слишком слаб, чтобы выходить.

Монахи с благоговением хранят кости, принадлежащие старцу, некогда подвизавшемуся в их келии.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - по материалам британской газеты Тhe Guardian