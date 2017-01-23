Афонский старец Ефрем – что такое грех и как его победить

Блаженный старец Ефрем из Ксиропотамского монастыря на Святой Горе Афон в книге «Свидетельства из Афона» рассказывает о том, как современному человеку бороться с грехом и объясняет как можно его победить. Приводим некоторые цитаты из книги, которая была полностью опубликована на греческом сайте "Пемптусия”.

"Уход в монастырь должен быть обусловлен особой склонностью человека, которую взращивает в нем сам Господь, а также призывом Бога. Этот призыв обращен к каждому, но отвечает на него лишь тот, «кому дано». Он и становится монахом".

"Духовная жизнь – это поле битвы, а во время битвы ты не можешь бросить оружие, если тебе не угрожает смерть. Встречать врагов нужно всегда с оружием в руках. Так происходит и в жизни монаха. Они всегда «вооружены». Большую помощь в этом оказывает молитва".

"Каждодневную молитву, совершаемую в установленное время, можно сравнить с генератором света. Молитва «заряжает генератор», дает ему силы производить свет, когда наступают сумерки".

"Вы должны знать, что грехи принято делить на две категории: смертные и простительные. Смертные грехи – это те грехи, которые не были исповеданы. За них нас ждет наказание. Простительные грехи – это такие грехи, которые человек совершает либо по незнанию, либо по непроизвольной склонности. Они могут происходить из греховного состояния, в котором мы находимся после грехопадения. Но здесь необходимо обратить внимание на то, что простительные грехи неизбежно становятся смертными, если они не исповедаются".

"На первой стадии грех предстает перед нами в виде помысла. Это «подступ» к греху. Это представление некоего лица, греховного образа или ситуации на экране нашего разума. Дурной помысел посылается и руководится дьяволом, и нам необходимо соблюдать осторожность, чтобы не позволить ему нас обмануть. Следующая стадия – «сочетание». На этой стадии наши помыслы начинают смешиваться с нашими желаниями. Далее следует «борьба». Эта стадия характеризуется борьбой разума и желаний, принять или не принять этот помысел. Если мы принимаем его, наступает четвертая стадия – «согласие». Человек порабощается содержанием своего помысла. Он смотрит на него с наслаждением, желая и стремясь сделать все возможное, чтобы осуществить грех. В такой ситуации грех считается совершенным, независимо от того, последует ли за ней последний этап развития помысла – действие. На этой стадии мы совершаем грех, делая это абсолютно сознательно. Это самоубийство в полном смысле этого слова".

"Эту ситуацию можно сравнить с попыткой вора пробраться в дом. Вор (помысел) стучится в дверь, чтобы зайти внутрь (нападение). Если ему не открыли (отторжение соблазна), он остается снаружи и оказывается не в силах что-либо сделать. Но если ему открывают, он заходит внутрь (сочетание). Очевидно, насколько тяжело будет изгнать его по сравнению с первой ситуацией, когда он остался снаружи. С того самого момента, как он оказывается внутри, он переворачивает все с ног на голову. В этом и состоит греховное состояние – сочетание или последующие стадии".

"В давние времена им пользовались опытные и испытанные монахи. Речь идет о диалоге с грехом, так называемом «возражении», борьбе посредством несогласия с грехом. Они позволяли греху пройти стадии нападения и сочетания, чтобы понять, каким образом он развивается и как воздействует, дабы затем бороться с ним внутри своего сердца. Этот способ сложный, труднодостижимый и небезопасный. Это подходит для великих отцов".

"Молитва – это главный и самый эффективный способ борьбы с помыслами. Среди всех видов молитв можно выделить молитву мысленную, которая является самым сильным и эффективным оружием".

"Страх Божий помогает человеку оберегать себя и избегать огромного количества падений. Для этого контроля необходимо каждый вечер, а лучше в течение дня, оценивать свои поступки. Но здесь нас подстерегает большая опасность: заблуждение (самообман) сознания, который может очень легко произойти. Огромную роль здесь играет поддержка со стороны духовного отца, которая является необходимой в спорных ситуациях".

"Некий монах на одной стене своей кельи записывал свои неудачи, падения и грехи, а на другой – радости, случившиеся за время его монашеской борьбы. И когда он чувствовал благодать Божию или какую-либо радость, он поворачивался к стене, где записывал свои грехи. Когда монах чувствовал сильное искушение, он поворачивался к противоположной стене, где были записаны его добродетели".

"Есть люди, которые ждут чудес, когда начинают следовать какому-либо духовному распорядку. Но, не увидев чудес, они разочаровываются, и в негодовании бросают его. Но плоды не будут заметны в самом начале духовной борьбы. Требуются большие усилия. Но тяжелая борьба обязательно даст плоды".

"Никакое наше действие не должно отдалять нас от Бога. Ни одно духовное стремление не может существовать и приносить плоды вдали от Бога. Благодать находится лишь у Него".

"Лишь по Божиему попущению дьявол расставляет нам ловушки и преуспевает в этом, насколько может. И вследствие этого человек, руководствуясь своей свободной волей, либо предается Богу, либо обрекает себя на погибель. Но когда для человека становится понятной суть его свободы и ее правильное использование, битва с дьяволом продолжается, чтобы человеческая добродетель была отмечена честной борьбой. Всякая добродетель представляет собой Божий дар. Бой, который ведет каждый духовно сражающийся человек, является печатью этого дара. Если сосуд не запечатать, малейшее движение приведет к тому, что его содержимое прольется. То же самое и с человеком. Борьба, которую он ведет с лукавым, опечатывает сосуд – то есть самого человека – чтобы милость Божией благодати была законно опечатана и защищена".

По материалам книги «Свидетельства из Афона», монастырь Ксиропотам.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".