10 фактов о преподобном Феодосии Великом

Православная Церковь 24 января празднует день памяти преподобного Феодосия Великого. 24 января панигир празднует афонский монастырь Филофей. В этот день совершается торжественный крестный ход с иконой святого. Приведем основные факты о преподобном Феодосии.

1. Преподобный Феодосий Великий жил в V - VI вв и был основоположником общежительных монастырей.

2. В молодости посетил Святую Землю, общался с преподобным Симеоном Столпником.

3. 30 лет прожил в Палестине в пещере, где, по преданию, ночевали три волхва, поклонившиеся рожденному Христу.

4. Попросил Бога, чтобы Он Сам указал место для обители. Взял кадило с холодными углями и пошел по пустыне. Вдруг угли разгорелись и стал воскуряться фимиам. На том месте святой основал первый общежительный монастырь.

5. В Лавре преподобного Феодосия было около 700 иноков. В монастыре преподобный устроил странноприимные дома, больницы для монахов и престарелых.

6. Когда в Палестине случился голод в монастырь пришли много людей. Монахи знали, что еды на всех не хватит. Но когда вошли в хлебопекарню, увидели, что она, по молитвам Феодосия, наполнена хлебами. Это чудо повторялось много раз.

7. Молитвой погубил саранчу в Палестине: по его молитвам воины сохранялись от гибели, спасались погибающие в кораблекрушениях и заблудившиеся в пустынях.

8. Однажды призвал монахов на молитву и сказал: "Гнев Божий надвигается на восточную страну". Через несколько дней стало известно, что сильное землетрясение разрушило город Антиохию в тот момент, когда преподобный призвал иноков на молитву.

9. Во времена правления императора Анастасия начались гонения на христиан. Феодосий написал послание императору и отправился в Иерусалим, где провозгласил: «Кто не почитает четыре Вселенских Собора, да будет анафема». За это его посадили в темницу.

10. Перед смертью преподобный Феодосий предсказал, что скоро отойдет ко Господу. Через три дня он умер. Скончался в возрасте 105-ти лет. В то время шел 529 год.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".