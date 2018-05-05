5 мыслей афонских святых для тех, кто хочет бросить курить

О грехе курения прямо в Священном Писании не говорится. Табак появился через много веков после написания Библии. Курение — страсть духовная: по природе курить человеку несвойственно. Это пристрастие, дурная привычка, от которой человек мучительно зависим.

Священное Писание дает нам заповедь не позволять ничему “завоевывать” наше тело. В Первом послании Коринфянам сказано: “Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною” .

На Афоне никогда не курили и не курят. Такое же принципиальное неприятие курения является нормой и для всего Православия.

Преподобный Силуан Афонский

Старец Софроний Сахаров в своем труде о святом Силуане Афонском упоминает один случай...

1. "В 1905 году Силуан Афонский провел несколько месяцев в России. Когда один из купцов предложил ему сигару, святой сказал: "Господин, прежде чем закурить сигарету, помолитесь, скажите одно "Отче наш". Но купец ответил: "Молиться, перед тем как курить, как-то не идет". Преподобный Силуан заметил: "Итак, всякое дело, перед которым не идет несмущенная молитва, лучше не делать".

Преподобный Паисий Святогорец

2. Однажды посетил Старца отец, у которого была очень больна дочь, и просил его молитв. Отец Паисий сказал: «Хорошо, помолюсь, но и ты что-нибудь сделай для здоровья ребенка, если уж молиться как должно не можешь. По крайней мере оставь курение, сделай хоть это себе понуждение». И тот с готовностью оставил сигареты и зажигалку прямо на стасидии в церкви у Старца.

3. "...Пришел человек, задыхавшийся от пешего пути. Я понял, что он много курит, и сказал ему: "Чудак-человек, что же ты столько куришь? Ведь ты заболеешь". Немного отдышавшись, он сказал: "Моя жена очень больна, и она может умереть. Прошу тебя, помолись, чтобы произошло чудо. Врачи в бессилии опустили руки". — "А любишь ли ты свою жену?" — спросил я его. "Люблю". — "Тогда почему сам ты не хочешь ей помочь? Сама она сделала то, что могла, врачи тоже сделали все возможное. Ты сейчас пришел сюда и просишь меня, чтобы я тоже сделал то, что я могу: то есть чтобы я помолился о том, чтобы ей помог Бог. Однако что сделал ты сам, для того чтобы твоя жена получила помощь?" — "А что могу сделать я, Геронда?" — удивился он. "Если, — сказал я ему, — ты бросишь курить, то твоя жена выздоровеет". Я подумал о том, что если Бог увидит, что выздоровление духовно не поможет его жене, то, бросив курить, этот человек, по крайней мере, сам избавится от того зла, которое приносит курение. Прошёл месяц, и он радостный пришёл, чтобы меня поблагодарить. "Геронда, — сказал он мне, — я бросил курить и моя жена выздоровела". Спустя время он снова пришёл ко мне, был очень расстроен и рассказал о том, что потихоньку опять начал покуривать и его жена снова тяжело заболела. "Ну, — сказал я ему, — теперь лекарство ты знаешь сам. Бросай курить".

Никодим Святогорец

Святой Никодим Святогорец говорит о курении в трудах “Духовные упражнения” и “Увещевательное руководство”, называя эту привычку “фимиамом диавола”. Он говорил, что "При службах Божиих воскуривают же ладаном, как и рабам греха не изобрести своего рода курения? Первое приятно Богу, а второе должно быть приятно врагу Божию — диаволу".

4. "Если же некоторые и считают курение табака не нарушающим норм приличия и благовоспитанности, то пусть послушают хотя бы современных этических философов, которые очень сильно порицают подобные мнения, справедливо спрашивая, в чем же здесь проявляется вежливость и благовоспитанность? Видел ли кто-нибудь разумное живое существо, которое курило бы трубку, наполненную дымящейся и дурно пахнущей травой, и испускало бы целые облака зловонного табачного дыма, как если бы это была горящая печь? В таком виде человек уподобляется дракону, а этот мифический зверь аллегорически изображает диавола".

5. "Курение — страсть духовная: по природе курить человеку несвойственно так, как, скажем, есть, пить, иметь семью. Наверное можно сказать, что курение — некий антипод молитвы. Молитва называется у святых отцов дыханием души. Сосредоточивая ум человека в себе и в Боге, она доставляет ему истинное успокоение, очищение ума и сердца, ощущение духовной силы и бодрости. Курение, связанное с дыханием тела, вызывает суррогаты этих чувств. И сам символ молитвы — курение благовонного фимиама, весьма наглядно выражает противоположность благоухания ладана — употреблению зловонного диавольского зелья".

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".