20 фактов об Иоанне Крестителе

Православная Церковь 20 января празднует Собор Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна. Мы собрали важные факты об Иоанне Крестителе.

1. Захария и Елисавета смирились с тем, что у них не будет детей. Однажды Захария вышел из храма немым, усомнившись в возможности обещанного Божиим посланником чуда. Но совсем скоро у четы из колена Левия родился Иоанн. Родился он на шесть месяцев раньше Господа.

2. Архангел Гавриил сообщил, что младенца необходимо назвать Иоанном.

3. По милости Божией избежал смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме. Ирод, желая уничтожить уже родившегося Мессию, приказал убить всех младенцев в возрасте от рождения и до двух лет.

4. Иоанн Предтеча – самый чтимый святой после Богородицы. Спаситель говорил о нем: Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя (Мф 11:11).

5. Иоанн Предтеча – родственник Господа Иисуса Христа по материнской линии.

6. Иоанна называют Предтечей и Крестителем. Предтечей – потому что он пришел прежде Христа и проповедовал народу Его пришествие. Крестителем – потому что он крестил Спасителя в Иордане.

7. До тридцати лет жил в пустыне, носил одежду из верблюжьего волоса, ел саранчу и дикий мед. В пустыне Иоанну был «глагол Божий», после чего он отправился проповедовать.

8. Пришел на Иордан, призывал к покаянию и крещению во оставление грехов. Иоанново крещение покаяния представляло собой обряд, который он совершал над теми, кто принимал несомую им весть о приближении царства небесного. Иоанн крестил пришедших с целью символического смывания греха с тела после очищения души через исповедь и благие дела.

9. К Иоанну, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре, пришёл Иисус с целью принять крещение. Иоанн, много проповедовавший о скором пришествии Мессии, увидев Иисуса, был удивлён и сказал: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». На это Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду» и принял крещение от Иоанна.

10. После Крещения Господа Иоанн продолжил свою миссию, крестя людей в Иордане. «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба» (Ин 3:27).

11. Приходившим к нему войнам он говорил - «Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем». Приходившим к нему мытарям - «Ничего не требуйте более определённого вам» . Всем остальным, приходившим к нему - «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».

12. У Иоанна были враги. Он порицал фарисеев, называя их порожденим ехидны.

13. Порицал царя Ирода за то, что тот жил с Иродиадой, которая была замужем за родным братом Ирода, Филиппом. Ирод Четвертовластник не мог отрицать правоту пророка. Но его незаконная жена все же добилась заключения Крестителя в темницу. Ирод посещал Иоанна в темнице, советовался с ним.

14. В заточении Иоанну Крестителю пришли сомнения в Божьей любви. Последнее искушение Иоанна - искушение сомнением.

15. На пиру в честь дня рождения дочь Иродиады Саломея танцевала для Ирода, и в награду за танец мать подговорила ее попросить у царя смерти пророка. Иоанну Крестителю отрубили голову, и Саломея принесла ее на блюде Иродиаде. В память об этом установлен церковный праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи.

16. Собор монастыря Дионисиат освящен в честь Рождества Иоанна Предтечи, был возведен одновременно с обителью, но разрушен пожаром в 1534 г. Новый храм был возведен после 1540 г. В этом монастыре хранится десница Иоанна Предтечи.

17. Преподобному Давиду Эвбейскому в возрасте трех лет явился Иоанн Креститель и провел мальчика в сельский храм. В этой церкви Давид шесть дней простоял перед иконой пророка, и утвердился в вере в Бога.

18. На иконах изображен, как правило, в возрасте 30 лет, с длинными темными волнистыми волосами и бородой. Он облачен во власяницу (хитон из верблюжьей шерсти), также на нем кожаный пояс.

19. По выражению одной церковной молитвы, пророк Иоанн был светлой утренней звездой, которая своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро благодатного дня, освещаемого духовным Солнцем Христом (Мал. 4, 2).

20. Молитва Иоанну Крестителю способствует нравственному очищению, помогает поменять образ жизни, избавиться от всего пагубного и греховного.Также Иоанну Предтече молятся об исцелении от головной боли.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".