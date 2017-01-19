Предстоятель УПЦ в день Крещения Господня освятил воды Днепра (фото)

Предстоятель УПЦ в день Крещения Господня освятил воды Днепра

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в день Крещения Господня освятил воды Днепра возле Свято-Покровского собора в Оболонском районе столицы.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", на Днепре для проведения молебна была подготовлена купель в форме креста.

Тысячи киевлян и гости города молились вместе с Предстоятелем Украинской Православной Церкви. Все присутствующие разделили радость с Митрополитом Онуфрием, когда он умылся крещенской водой из проруби отметили его силу веры, когда Блаженнейший выпил освященную воду прямо из реки.

Митрополит Онуфрий поздравлял киевлян и гостей города с праздником Богоявления и окропил святой водой. После чего все желающие окунулись в крещенской купели.

В этот же день, утром, Предстоятель УПЦ возглавил литургию в Киево-Печерской лавре. Обращаясь к верующим он напомнил о значении праздника Богоявления.

«На Иордане совершилось великое таинство – явление Святой Живоначальной Троицы в Новом Завете», - сказал Митрополит Онуфрий.

При этом он отметил, что «святая вода – сильнейшее средство против нечистых духов и всяких испытаний».

«Когда возьмете святую воду, испейте ее, умойтесь, кто может - искупайтесь или оботритесь этой водой. Дома окропите все свое жилище», - сказал Митрополит Онуфрий.

В день Крещения Господня, 19 января, панигир празднует афонский монастырь Иверон и Румынский скит Продром.

Зная о благочестивой мирской традиции купания в день Крещения Господня, на Афоне к этому относятся, как к маленькому подвигу, «небольшой акт самоотвержения, который мы совершаем ради смирения. Смирить тело - и дух обретет свободу. Приветствуем всех, кто в простоте пришел к Богу и погрузился в освященные Господом воды жизни. Они получают, как сказано в Писании, «больше, чем дают...», - сообщает один из афонских сайтов.

В монастыре Иверон существует традиция: в этот день Крестный ход с Иверской иконой Божией Матери спускается к морю, после чего священник освящает воды и бросает крест, а паломники ныряют за ним, стараясь достать.