Рождественский фестиваль "Вифлеемская звезда": почетные дипломы и иконы со Святой Горы Афон

В Галерее «Соборная» при Кафедральном соборе Украинской Православной Церкви в честь Воскресения Христова состоялся 6-й Рождественский фестиваль «Вифлеемская звезда».

Официальным партнером фестиваля выступил Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горы Афон».

Состав жюри возглавил председатель викарий Киевской Митрополии епископ Бородянский Варсонофий, вместе с которым конкурсантов оценивали актриса и режиссер Нового драматического театра на Печерске Елена Лазович, исполнительный директор Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на святой горе Афон» Андрей Ус, регент архиерейского мужского хора Киево-Печерской Лавры Денис Розумец и член сообщества художников, иконописец, преподаватель иконописи Виктор Романов.

«По милости и любви Божьей звучат колядки в нашей родной Украине и снова мы прославляем родившегося в Вифлееме Спасителя Иисуса Христа. Мелодические и веселые песнопения в исполнении звонких детских голосов, театральные постановки, художественные произведения – все это напоминает нам о событиях, которые произошли более чем два тысячелетия назад, и вдохновляют нас радостью и позитивом на весь год», - отмечалось во вступительной речи основателя Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Дмитрия Вороны.

В течение двух дней участники представили для оценки жюри свои достижения и работы в категориях хоровое пение, театральные постановки и детские рисунки, посвященные Рождеству Христову.

Призовые места по хоровому пению достались детскому хору Храма святых бессребреников Космы и Дамиана (1 место), хору «Маячок» Спасо-Преображенского храма (2 место) и детскому хору «Arcoiris» (3 место).

Победителями в конкурсе художественных, работ разделив первое место, стали воскресная школа храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание Погибших» (г. Вишневое) и воскресная школа храма в честь Святописанного Образа Пресвятой Богородицы. Второе и третье места в этой номинации досталось воскресной школе храма в честь Иконы Божьей Матери «Взыскание Погибших» (г. Киев) и воскресной школе Храма святой и равноапостольной княгини Ольги.

Три призовых места в конкурсе детских творческих работ получили воскресная школа Храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание Погибших» (г. Вишневое) (1 место), воскресная школа Храма святой и равноапостольной княгини Ольги (2 место) и воскресная школа Спасо-Преображенского храма (3 место).

После завершения выступлений все участники получили почетные дипломы и сладкие призы, а также приняли участие в праздничном чаепитии. Победителям были принесены в дар иконы со Святой Горы Афон.

После награждения исполнительный директор Фонда Андрей Ус поблагодарил все творческие коллективы за прекрасное выступление и за актуальность поднятых социально-общественных тем отношения к бедным и сиротам, а также подчеркнул значение праздника Рождества Христового, как важнейшего события в жизни каждого человека.