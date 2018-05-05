Роман Карпенисийский: афонский монах, который нашел свой путь мученичества

Православная Церковь 18 января отмечает память преподобномученика Романа Карпенисийского - афонского монаха, который пострадал в Константинополе. Долог и не прост был его путь мученичества. Пользуясь информацией греческого сайта "Пемптусия", мы собрали факты о жизни и подвиге преподобномученика Романа.

1. Родился в греческом городе Карпениси.

2. Был безграмотным, знал только то, что христианин.

3. Увидел паломников ко Гробу Господню, и пошел за ними на Святую Землю.

4. В монастыре святого Саввы услышал о мучениках, о вечной жизни и рае.

5. Рассказал о своем желании стать мучеником Иерусалимскому Патриарху. Он отговаривал Романа, переживая, что тот не выдержит мучения, отречется от Христа.

6. В Салониках исповедовал Христа истинным Богом, а ислам назвал заблуждением. Святого били, сдирали кожу со спины, отрезали щеки. И решили казнить путем обезглавливания.

7. Адмирал попросил судью передать мученика ему для службы на корабле гребцом.

8. Христиане освободили святого и отправили на Афон в Кавсокаливийский скит, к святому Акакию. Роман вел подвижническую жизнь, но продолжал желать мученичества.

9. Святой Акакий получил от Бога откровение, постриг Романа в монахи и благословил отправиться на исповедничество и мученичество.

10. В Константинополе Роман поймал собаку, привязал ее к поясу и привел на базар. Когда турки спросили, зачем он это делает, святой ответил, что хочет накормить ее, как христиане кормят турок. Его отвели к визирю, где он повторил свои слова.

11. Романа бросили в пересохший колодец, где он находился без пищи сорок дней. Затем его подвергли пыткам. Визирь повелел обезглавить святого мечом.

12. По дороге к месту казни Роман радостно приветствовал христиан, будто шел на свадьбу.

13. Проходя мимо мечети, плюнул на ходжу, и палачи отрезали святому язык.

14. Палачи обезглавили его, в то время как он благодарил Бога.

15. Тело святого упало по направлению к востоку.

16. Святые мощи Романа трое суток находились на месте казни, и благодать Божья освещала их небесным светом – свидетелями этого факта стали как христиане, так и турки.

17. Мощи святого выкупили за пятьдесят грошей англичане, которые проплывали на корабле мимо Константинополя и забрали их в Англию.

18. Святой пострадал за Христа 18 января 1694 года по новому стилю.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".