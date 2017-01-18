Настоятель Ватопедского монастыря поделился воспоминаниями о Паисие Сятогорце и Иосифе Старшем Исихасте

По приглашению митрополита Касторьи Серафима настоятель святого Ватопедского монастыря старец Ефрем 15 января принял участие в ежегодном мероприятии разрезания Рождественского пирога - Василопиты Благотворителного фонда митрополии Касторья.

Мероприятие проходило вечером в отеле Lakeside. В ходе мероприятия старец Ефрем рассказал о своих воспоминаниях знакомстве с Паисием Сятогорцем и Иосифом Старшим Исихастом. Был показан также документальный фильм о святом Герасиме Палада, который был митрополитом Касторьи, а позже Патриархом Александрийским, и похоронен в монастыре Ватопед.

Сотни христиан собрались в холле отеля. И речь старца Ефрема, в которой приводилось много примеров из жизни святого Паисия Свтогорца, вызвала эмоциональный подъем у слушателей.

Особые чувства переживания и эмоции вызвала лента о жизни святого Герасима Палада, память которого Святая Церковь отмечает 15 января. Святой Герасим служил в течении десяти лет митрополитом Касторьи, затем митрополитом Адриануполя, а после этого Патриархом Александрийским и похоронен в Ватопедском монастыре на Афоне, где хранится его череп.

Жители Касторьи с особым чувством смотрели фильм и наблюдали за жизнью владыки, который жил, благословлял и освятил эти места и сейчас продолжает благословлять их своим видимым и невидимым присутствием.

Мероприятие украсило пение членов ассоциации псаломщиков метрополии Касторьи, а также присутствие местных органов власти.

Митрополит Касторьи Серафим поблагодарил старца Ефрема за его участие в празднестве и помощь, которую их монастырь часто оказывает пограничной с Албанией метрополии Касторьи, а также всех известных и неизвестных благотворителей.

На следующий день в понедельник, 16 января в митрополичьем соборе Успения Богородицы преподобный настоятель Ватопедского монастыря старец Ефрем правил обедню со священником отцом Хризостомом со скита святого Пантелеймона на Афоне, учеником покойного старца Моисея Святогорца и дьаконами митрополии.

На литургии присутствовал и молился на Святом Месте митрополит Касторьи Серафим.

В конце Божественной литургии Его Высокопреосвященство поблагодарил старца Ефрема за его выступление, благословение святогорских отцов, которое он передал жителям Касторьи, и за Божье благоволение, оказываемое народу Божию в Касторье. Настоятель Ватопедского сообщества поблагодарил митрополита Касторьи за любовь и уважение к нему и монастырю Ватопед и пожелал, чтобы Господь даровал здоровье и силы в его митрополичьем служении.

По материалам греческого сайта vimaorthodoxias.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".