Как афонский монах Онуфрий стал святым: удивительный путь новомученика

Православная церковь 17 января празднует день памяти нового афонского преподобномученика Онуфрия. Мы собрали о святом самые важные факты.

1. Родился в городке Габрово в семье богатых болгарских христиан, в крещении был назван Матфеем.

2. В юношестве обиделся на родителей за их наказание и желая отомстить сказал турками, что хочет принять магометанскую веру. К счастью, родителям удалось вернуть его.

3. Осознав глубину своего предательства, ушел на Афон, поступил в братство Хиландарского монастыря.

4. Принял иноческий образ с именем Манассии, был рукоположен в иеродиакона.

5. С ужасом осознал свое падение. «А что, если я не принесу достойных плодов покаяния за свое отречение и в день Великого Суда Христос, Которого я отвергся пред людьми, отвержется меня пред Отцем Небесным?»

6. Все духовные подвиги казались ему недостаточными для того, чтобы очистить себя от падения. Он осознал, что примирить свое сердце с Небесным Творцом можно только через исповедание Его пред неверными.

7. За свое отречение от Христа решил исповедать Его пред турками, умереть мученически и так примириться с Богом.

8. Желание вступить в великий подвиг мученичества он открыл духовным старцам, которые посоветовали намерение.

9. Манассия узнал о недавнем страдании новых преподобномучеников Евфимия, Игнатия и Акакия, которые готовились к подвигу по советам Никифора из Предтеченскго скита. Отправился к нему и попросил приготовить к страдальческому подвигу.

10. Старец Никифор согласился, но попросил все хранить в тайне. Манассия раздал все свои вещи и деньги, и сказал будто хочет идти в Иерусалим.

11. Уединившись, Манассия смирял свое тело земными поклонами, которых за день полагал по 3500 раз, а поясные не считал. Ел хлеб с водой чрез два, а иногда и чрез три дня. Через четыре месяца Господь послал ему решимость пострадать за православную веру и принять мученическую кончину.

12. Старец Никифор постриг Манассию в ангельский образ с именем Онуфрий и отправил на остров Хиос. С ним отправился монах Григорий, который до этого сопутствовал трем мученикам Христовым – Евфимию, Игнатию и Акакию.

13. Онуфрий решил ближайшую пятницу пролить свою кровь за Иисуса Христа. Во сне увидел лики архиереев, священников и воинов, которые сказали ему:

– Встань и иди к Царю, Который хочет видеть тебя.

– Для чего Царь желает видеть меня и что я за человек, который понадобился ему? Умоляю вас, оставьте меня.

– Невозможно, – сказали ему небесные посетители, – вставай и иди за нами.

На сияющем троне восседал Царь. Царь обратился к предстоящим и, указывая рукой на одно светлое место, сказал: «Вот для него готова уже обитель». Очнувшись Онуфрий молился святому Василию Великому, чтобы и он походатайствовал за него у Престола Божия молитвами.

14. В следующую ночь наступил страх. Он слезами обратился к старцу Григорию, который сообщил, что благодать Божия отошла из-за гордыни.

Старец Григорий сказал ему просить у всех молитв, припадая к ногам, после чего закрыл Онуфрия в церкви.

После чего отправил совершить мученический подвиг.

15. По дороге встретил христианина, который заметил, что в турецкой одежде недостает красных башмаков и купил ему.

16. Онуфрия не пустили к судье, но узнав, как пропасть на заседание, святой напомнил свою историю отречения и сказал, что проклинает мусульманскую веру и исповедует себя христианином. Святой бросил головную зеленую повязку, одна часть которой попала в лицо кади, а другая в муфтия.

17. Судьи закричали: «Смерть этому человеку!». Святой представился, что он из Тернова, по имени Матфей. В тот же день ему приказали отрубить голову, а тело с одеждой бросить в море.

Казнь состоялась 4 января 1818 года по старому стилю. Святому было 32 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАн-Религии".