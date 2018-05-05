Преподобномученики Ватопедские: подвиг игумена Евфимия и двенадцати иноков

Православная Церковь 17 января отмечает память преподобномучеников Ватопедских – игумена Евфимия и двенадцати иноков.

Святые обличали папистов, которые разоряли Афон во время царствования византийского императора Михаила Палеолога (1260–1281 г.). Они прославили Господа своей мученической кончиной. Преподобный Евфимий был утоплен, а иноки повешены.

В "Повести о нашествии папистов на святую гору афонскую", которую написал монах Зографской обители, говорится о том, что сначала латиняне пришли в Лавру святого Афанасия и предложили монахам принять их веру. Монахи испугались и согласились чрез одного из отлученных священников присоединиться, но позже были обличены Богом и наказаны.

Дальше латиняне пошли в Иверский монастырь и предложили монахам свою веру. Но иноки этой обители предали их проклятию. Незванные гости пришли в ярость, посадили афонских старцев корабль и потопили. Молодых иноков они отослали в плен в Италию, где продали иудеям.

После этого латиняне пришли к Ватопедской обители. В ней нашли больных и престарелых монахов. Остальные ушли в леса и горы. Ватопедских монахов нашли и предложили им отказаться от Православия.

Но настоятель сказал: "Лучше Христу угодить, чем антихристу".

Они спросили: "Разве мы не Христовы, а антихристовы?"

Святой ответил: "Да, потому что всякий, сопротивляющийся Евангелию Христову, есть антихрист, и ныне он-то и помогает вам. Какое может быть отношение света к тьме? Вовек мы не присоединимся к ней".

Духоборцы повесили их на том месте, где нашли. С тех пор это место называется «Фурковуни» - Виселичная гора.

Побывали латиняне и в обители Зограф. С тех пор, память пострадавших преподобномучеников празднуется вместе со всеми святыми, подвизавшимися на Святой Горе, в неделю после Всех Святых.

Также дни памяти афонских святых, пострадавших во время нашествия на Святую Гору Афон, установлены в некоторые отдельные дни, как этот - 17 января (по новому стилю) - память преподобномучеников Ватопедских.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".