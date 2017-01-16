Игумен афонского монастыря Симонопетра сделал важное заявление для паломников

Игумен афонского монастыря Симонопетра архимандрит Елисей в своем докладе к XXV Рождественским образовательным чтениям, заявил, что массовый приток паломников на Афон сегодня - большая проблема для монахов Святой Горы.

Игумен напомнил, что братство его монастыря ранее вынуждено было уехать на Афон из монастыря в греческих Метеорах именно из-за наплыва православных туристов.

В частности, он считает, что монастыри не могут и не должны посвящать все свои силы только лишь пастырской, миссионерской деятельности.

"Еще один путь, которым мир вторгается сегодня в жизнь монастырей, - это массовый приток паломников, которые во многом влияют на жизнь монахов… Сегодня приток паломников является самой большой проблемой для монастырей Святой Горы", - заявил игумен.

Архимандрит Елисей напомнил, что "во все времена монахи с радостью и готовностью принимали в своих монастырях мирян, исполняя, таким образом, заповедь о любви к ближнему". "При этом, однако, они старались не изменять основным принципам монашества, не забывать, что они отреклись от мира. …В наше время ситуация изменилась", - констатировал архимандрит.

По его словам, сегодня "гостеприимство начинает пониматься в искаженном смысле, теряются правильные ориентиры в отношениях с паломниками", и "возникает опасность того, что монастыри могут превратиться в обычные приходы, а священноиноки начнут просто исполнять обязанности приходских священников"

При этом он назвал главную миссию монастырей - "возвещать о Царствии Божием, пребывая в подвигах и безмолвии". "Одно с другим чрезвычайно трудно совместить, и исключения здесь очень редки", - констатировал наместник монастыря.

"Лучшее приношение монахов людям, – это отречение от мира, выражающееся в молчаливой молитве и сердечном устремлении к Богу. Мы должны понять, что миряне стремятся увидеть в монастыре не таких монахов, которые бы все знали, следили за последними событиями и были готовы предложить решения различных политических и социальных проблем. …Они приходят в монастырь ради того, чтобы отрешиться от повседневности и соприкоснуться с вечностью, а находят там ту же прозаическую действительность, что и в миру", - заключил игумен.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - по материалам РИА Новости