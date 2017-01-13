Ученые назвали афонские рукописи важным источником изучения славянских топонимий на территории Греции

Рукописи Афона являются важными источниками для научных исследований в области славянских географических названий на территории Греции, главным образом потому, что они датированы.

Как сообщает греческий сайт vimaorthodoxias.gr, это было подчеркнуто на первом Международном научном семинаре, посвященном Афону, доцентом кафедры средневековой истории славянских народов Института истории и археологии Аристотелевского университета Салоник Ангелики Деликари. В своем выступлении она упоминает о византийских рукописях, хранящихся на Афоне, в основном в Протате и в Иверском монастыре, где славянские топонимы появляются с конца IX, но в основном в X веке.

Г-жа Деликари отметила, что эти документы имеют важное значение, потому, что все они датированы и позволяют исследователю "сформировать картину раннего славянского топонима в определенных областях Греции". Она сказала, что славянские топонимы с первых времен славянских поселений на греческом пространстве, используются до сих пор.

Существование на славянском языке названий поселений, рек, озер, гор или местности г-жа Деликари не считает результатом расширения славянских поселений в Греции, но результатом пребывания славян в сельской местности, так как славяне предпочитали селиться в основном в сельской местности. По этой причине и имена атрибутов на древнеславянском языке связаны с геоморфологической характеристикой окружающей природной среды, флоры, фауны и т.д. Например: Chlomoutza (бледно-гора), Zelinitsa (Зелен-зеленый), Gkradista (Гранд - город, сад, границей) и т.д.

О подготовке выпуска первого каталога агиографических рукописей библиотеки Афона и рукописей монастыря Пантократор в ближайшее время в рамках исследовательской программы Центра исследований Византийской культуры Салоникского университета им. Аристотеля было объявлено доктором философии Демосфеном Какламанос. Он подчеркнул, что каталогизация рукописей монастырей и обновление старого каталога является трудоемкой задачей, и требует большой исследовательской работы и времени.

"В настоящее время организовано десять конференций, во время которых обсуждались двести две научные работы", - сказал почетный директор Института исторических исследований Национального исследовательского фонда Критон Хрисаидис, подчеркнув их большой вклад в научные дискуссии относительно Афонского наследия, как и расширение повестки дня для новых направлений исследований на Святой горе.

В мероприятии принял участие настоятель монастыря Хиландар архимандрит Мефодий и монахи Афона.

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".