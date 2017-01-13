Афонский монах рассказал о недавно почившем старце Григорие из братства Даниилеев

Греческий сайт Ромфеа опубликовал материал в честь памяти афонского старца Григория, который умер 31 декабря 2016 года.

О члене афонского братства Даниилеев старце Григорие рассказывает иеромонах Павел Микраянаниту.

- Я познакомился с ним 48 лет назад, когда отправился на гору Афон в скит Святой Анны, как начинающий монах, в келию апостола Фомы и был в послушании у покойного старца Фомы.

Отец Григорий был духовником благословенного братства Даниилеев, ревнителем отеческих традиций, требовательным ко всем исповедником православной веры, отличным духовным отцом и наставником тысяч душ, которые доверяли ему свое спасение. Всю свою жизнь с раннего возраста он провел на Афоне в пустыне Катунакия, будучи в послушании в течении многих лет у покойного отца Стефана, и закончил жизнь известным старцем-духовником Святогогорских отцов.

Отличный исследователь искусства византийского распева в его совершенном исполнении, как исполняли его на Афонской Горе. Первый псалмопевец почти на всех великих монастырских праздниках, вместе с другими отцами и братьями братства, более полувека украшал своим псалмопением святые и великие богослужения. Он был также отличным агиографом братии братства, аскетов, подвизавшихся в этом святом месте и благочестиво молившихся.

Я счастлив, что имел особенную благодать, получив благословение, иметь такого духовного отца, как покойный отец Григорий и стоять под его святой епитрахилью, ощущая всегда его любовь и отеческий интерес.

Он оставил после себя в наследство братство благочестивых отцов, ради которых упорно боролся за их духовное совершенство и соблюдение монашеской традиции. Испытан Господом Богом и болезнями смертной плоти, и золота, и претерпев, прославил Бога, ожидая от него справедливости и венца, и отдыха от забот и переживаний аскетической жизни, как и обещал, когда его посвящали в монахи перед Святым изображением Христа Спасителя.

Никогда пустыни Афона не обеднеют на монахов такой духовной высоты. Вечная память!

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".