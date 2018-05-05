Удивительная история мученика Гедеона и праздник в афонском монастыре Каракалл

В честь преподобномученика Гедеона 12 января панигир отметил афонский монастырь Каракалл.

На праздник в монастырь Каракалл прибыли паломники из всего православного мира. По традиции в числе прибывших - почетные гости из города Тирнаво (Ларисская и Тирнавская митрополия, Греция) – места, где святой принял свою мученическую кончину.

Далее представим факты о святом Гедеоне.

1. Родился в семье бедных христиан. Во святом крещении назван Никоном.

2. Понравился влиятельному и богатому турку, по имени Али, который похитил его и заставил служить своим женам и совратил в мусульманскую веру.

3. Раскаялся бежал на Афон. Три года скитался. Искал духовника, чтобы открыть свое падение. Нашел нужного ему старца в обители Каракалл, который вернул его в Православную Церковь.

4. Был пострижен в монашество с именем Гедеона. За 35 лет его сердце очистилось и родилось желание самому пострадать веру, посоветовавшись со старцами.

5. Отправился в Велестину, где отвергся Христа, пошел в суд и исповедал христианскую веру, а Магомета проклял. Но судьи лишь выгоняли Гедеона.

6. Для совершения мученического подвига Гедеон обошел много мест, но его лишь били и прогоняли, как юродивого.

7. Вернулся на Афон, взял благословение у старцев, и отправился в Велестину, где вновь исповедал Иисуса Христа, а мусульманскую веру проклял, но опять был выгнан из судилища.

8. Отправился к правителю, исповедал себя христианином, а мусульманскую веру укорил и проклял. Вели-паша повелел, видя твердость и мужество святого Гедеона, обрили ему голову и возложили на нее внутренности убитой овцы и, посадив верхом на осла задом наперед, в руки дали держать хвост животного и таким образом возили его по всем улицам селения.

9. Святой преподобномученик, вменяя бесчестие в славу за Христа переносил посрамление, а святые уста еще более обличали их веру.

10. После этого святого мученика стали истязать самым жестоким способом. У него были постепенно отсечены все члены топором. Потом его, еще живого, бросили в нечистое место, где святой преподобномученик Гедеон предал свою душу Богу.

11. Святые мощи преподобномученика благочестивые христиане выкупили у мусульман и с честью погребли в церкви Двунадесяти апостолов в Турнове.

12. Часть святых мощей мученика была пренесена в обитель Каракалл, где преподобномученик подвизался в иноческих трудах. Чудеса изобильно подавались от его гроба и от прикосновения к святым его мощам всем, с верою к нему приходящим.