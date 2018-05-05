4 чуда в монастыре преподобного Григория на Святой Горе Афон

Греческий сайт “Пемптусия", ссылаясь на издание монастыря преподобного Григория на Святой Горе Афон, опубликовал истории о древних чудесах, произошедших в обители. Повествование ведется от первого лица. Мы литературно обработали первоисточник и предлагаем к прочтению небольшие рассказы.

Чудо исцеления на Афоне по молитвам к Анастасии Римской

- Я заболел острым ишиасом. Боль была невыносимая, я не мог устоять на ногах и падал на землю. Врачи и медикаменты не смогли излечить меня. Это было постоянное и мучительное состояние. Привезли пшеницу, и все мы должны были разгружать ее. Когда разгрузка началась, я упал наземь, скрученный судорогой и стонущий от боли.

Прибежали два-три отца, спросили, в чем дело. Когда я рассказал им о своем недуге, об этом узнали все и начались пересуды. Многие посочувствовали, другие не поверили. Некоторые подумали, что я сказал об этом, чтобы освободиться от работы.

Старец утешал меня: “Не плачь, мой мальчик. Не отчаивайся. Я верю тебе. И других отцов смогу убедить в твоей искренности. Но я дам тебе один совет и прошу тебя меня послушаться. Мы здесь имеем своего собственного врача: святую Анастасию Римскую. Мощи ее находятся в часовне. С самого вечера бодрствуй и молись ей от всего сердца и со слезами. А когда утром закончится литургия, помажь маслом от ее лампады место, которое у тебя болит, слезно прося святую исцелить тебя. После этого приходи навестить меня”.

Я в точности исполнил сказанное. И, помазавшись маслом я внезапно стал двигаться свободно, без малейшего намека на боль. Болезнь больше не возвращалась.

Чудо в море: как святой Николая спас корабль с монахами

- В городе Веррия в Македонии существует подворье Григориата. Летом, мы ездим туда на монастырском корабле. Однажды я с двумя братьями отправился на подворье. Был штиль, но я приказал братии быстрее работать веслами, словно что-то предупреждало меня о надвигающейся опасности. Маленькое облако на Пилио становилось все больше и чернее. Разразилась редкой силы буря, шторм, шквал.

Когда мы прибыли, все жители подворья выбежали нам на встречу, пораженные и недоуменные. Они смотрели на нас, крестились и уверяли, что нас спас святой Николай.

Мы пробыли там несколько дней, после чего, собрав припасы, поплыли назад. Где бы мы ни проплывали, везде встречали потерпевшие крушение корабли. Все корабли от Ливы до Гарби были выброшены на берег или потоплены. Вся юго-западная часть Кассандры, Сифонии и Афона пострадали от этого шторма.

И когда мы добрались до монастыря, нас ждало еще более печальное зрелище: корабль из Литохоро, нагруженный древесиной, был потоплен. Здесь наше волнение достигло своего апогея.

Опуская рассуждения, я хочу обратить внимание лишь на свою беспричинную тревогу, которую я испытывал в пути. Не было ли это очевидным и несомненным вмешательством святого?

Как святой Николай стал за штурвал корабля

- Каждый год 6 декабря наш монастырь совершает праздник по случаю дня памяти святого Николая, запасаясь рыбой из Палиури в Кассандре, где рыбаки ловят рыбу.

За несколько дней до праздника монастырский корабль был послан туда, чтобы забрать рыбу. Кормчим был опытный монах. Но прежде чем он вернулся, ветер усиливался. Монах беспокоился: “Неужели праздник начнется без рыбы?” А это, по его мнению, было немыслимо. И он решил отплыть в штормовую погоду. Другие рыбаки пытались убедить его отказаться от этой безумной затеи. Он отплыл, перекрестившись, поставив на штурвал икону святого Николая и сказав: “Святой Николай, ты видишь, какая сейчас погода. Распорядись же, чтобы праздник в твою честь не начался без рыбы. Отправляемся!”

Когда монах подошел близко к монастырю, отцы издалека заметили его и вышли на берег. Корабль парил по волнам. Отцы взяли с собой икону святого Николая и стали молиться, чтобы корабль без труда смог причалить. Однако в таких условиях это было совершенно невозможно.

Но только не для святого Николая. Огромная волна подхватила корабль и, высоко подняв его, опустила прямо на пристань, на место, где он стоял, после чего мирно отошла, исполнив свой долг. Это событие было торжественно отпраздновано.

Чудо тушения пожара в монастырских лесах преподобного Григория

- Ужасный пожар обрушился летом на монастырские леса. Дул ветер, и пламя быстро распространялось. Вскоре оно уничтожило бы все каштаны, главный источник монастырских доходов. Лесные змеи, сгорая, шипели.

Когда весть о пожаре дошла до монастыря, отцы и старец вынесли святые мощи. И тогда одно из облаков повисло над лесом, и начался такой сильный ливень, что страшный пожар мгновенно был потушен.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".