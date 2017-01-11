Святой Зотик Сиротопитатель: говорящие мулы и пропавшие деньги из казны Константина Великого

Православная Церковь 12 января вспоминает удивительного афонского святого - мученика Зотика.

Детство Зотика прошло в Риме, его родители были известной благородной четой. Парень был не по годам умен и в 330 году Константин Великий пригласил его в Константинополь.

В это время в городе свирепстовала проказа и император приказал топить в море всех заразившихся. Но Зотик решил вступиться за больных людей и придумал план.

Он попросил у Константина Великого золото, чтобы купить драгоценных камней для сокровищницы. Полученными деньгами Зотик подкупил палачей и освободил прокаженных. Он спрятал прокаженных в местечке Элеон, где построил ночлег. Он заботился о них долгое время, из-за чего у города создались финансовые трудности.

В 337 году Константин Великий умер и в права вступил его сын Констанций, который был арианином. Желание Зотика спасать прокаженных он считал опасным, опасаясь распространения заразы по Константинополю.

Когда заболела дочь императора, Констанций приказал ее убить вместе с остальными прокаженными. Но Зотик спас девушку, упрятав в Элеоне.

Тем временем в империю пришел небывалый голод, в чем хотели обвинить Зотика. Но тот первым пришел к императору. Констанций спросил, где те драгоценные камни, которые тот покупает столько времени. Зотик отвез императора в Элеон.

Разгневанный Констанций, приняв этот поступок за личное оскорбление, приказал привязать святого к мулам и волочь по земле. На месте его смерти забил источник, от которого многие получали исцеление.

Согласно преданию, мулы заговорили, осуждая поступок Констанция. Тогда император приказал с почестями похоронить Зотика и помогать прокаженным, упразднив их казнь.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

По материалам греческого сайта pemptousia.ge.