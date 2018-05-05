Монахи запечатлели на фото заснеженный Хиландар

В первую неделю нового года греческие сайты облетели уникальные фотографии заснеженного Афона. Небывалый снегопад на Святой Горе покрыл монашескую республику большим слоем снега.

На сербском сайте svetogorac.blogspot.com вчера были выложены фотографии монахов, которые запечатлели Хиландар под белым покровом зимы. Также были опубликованы другие виды белоснежного Афона.

Многие видят фотографии Афона в снегу впервые и восхищаются необыкновенной красотой заснеженных куполов и радуются засыпанным белым пушистым снегом веткам ярко-оранжевых апельсин.

В свою очередь, сайт "Русские Афины" создал видеоролик, в котором собрал лучшие фотографии монашеской республики, покрытой снегом.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

По материалам сербского сайта svetogorac.blogspot.com.

Фото svetogorac.blogspot.com.