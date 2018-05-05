Профессор теологии рассказал о чуде явления превомученика Стефана афонскому монаху

На Афоне 9 января чтили день святого Стефана, мученика и архидиакона. Праздновал монастырь Констамонит, кафедральный собор которого посвящен святому. Об этом сообщает греческий сайт vimaorthodoxias.gr.

В Карее, где находится прекрасно отремонтированная часовня святого Стефана, также праздновали в этот день.

Академик, заслуженный профессор теологии Салоникского университета, г-н Антоний Тихеос рассказал о явлении святого Стефана одному праведному русскому дьякону, когда его пригласили служить в часовне. Этот случай произошел в XX веке, и о нем рассказали профессору, когда он первый раз посетил Афон в 1951 году.

Стоит отметить, что для Украинской Церкви типично, что не все дьяконы становятся священниками как в Греции, но некоторые из них остаются дьяконами на всю жизнь.

Профессор рассказывает:

"Мы прибыли в столицу Афона Карею и на встрече в Святом Киноте нас рекомендовали представителю монастыря святого Дионисия отцу Григорию, который помогал нам и беспокоился о нашем пребывании, он и пригласил нас в монастырь. В живописном подворье монастыря в кафедральном соборе поклонились святому мученику Стефану. Здесь мы и услышали о чуде святого. Несколько лет назад, на праздник святого Стефана, отец Григорий попросил монаха русского монастыря в Карее, отца Никострата, пожилого скромного дьякона, принять участие в Литургии, поскольку у них не было своего дьякона.

Благочестивый дьякон пришел на литургию вовремя, но только он вошел в часовню, где собрались отцы, посмотрел на святые врата, сказал: "Почему вы позвали меня, если у вас есть дьякон, который уже даже одел стихарь?" Все посмотрели на него испугано и спросили: "Где ты видишь, отец Никострат, диакона?".

Отец Никострат оставался безмолвным некоторое время, а затем, со слезами на глазах сказал им: "Он был, я видел его живым, в облачении и с кадилом в руке" и показал на образ святого Стефана. Отцы восхитились чудом, прославили Господа и с большой торжественностью начали Литургию".

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".