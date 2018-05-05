20 фактов о святом апостоле первомученике и архидиаконе Стефане

Православная Церковь 9 января отметила день памяти святого апостола первомученика и архидиакона Стефана. Мы собрали некоторые факты об этом великом святом, мощи которого хранятся в Украине и на Святой Горе Афон.

1. Стефан - первый мученик за Христа в 34 году от Рождества Христова.

2. Старший из семи ближайших помощников апостолов - архидиакон. Апостол от 70-ти.

3. Проповедовал в Иерусалиме, где сотворил много чудес. Фарисеи арестовали его. Тогда он напомнил членам синедриона историю еврейского народа, о том, что евреи всегда противились Богу и убивали посланных Им пророков. Эта проповедь привела фарисеев в ярость.

4. Говоря об Иерусалимском храме, привел слова пророка Исайи (Ис 66:1—2, Деян 7:49—50), чтобы доказать, что «Всевышний не в рукотворённых храмах живёт» (Деян 7:48).

5. Во время проповеди Стефан увидел, как над ним раскрылось Небо, и он воскликнул: «Я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» (Деян. 7, 56). Стефана увели за город и избили камнями. Падая, Стефан воскликнул: «Господи Иисусе! Не вмени им греха сего и прими дух мой».

6. Слова Стефана описал Евангелист Лука в книге Деяний Апостолов, главы 6-8.

7. Одним из убийц Стефана был Савл, который в последствии стал первоверховным апостолом Павлом. Именно после этой казни убийца Свал изменил свою жизнь.

8. Казнь Стефана проходила на глазах Матери Божьей, которую сопровождал Иоанн Богослов. Они стояли на возвышенности и все события были хорошо видны. Дева Мария молилась за мученика.

9. Тело бросили на съедение зверям. Но известный еврейский учитель Гамалиил со своим сыном Авивом взяли тело и тайно похоронили. Над Стефаном был «великий плач» (Деян 8:2).

10. После этого события в Иерусалиме началось преследование христиан, люди бежали в разные части Римской империи, распространяя с собой веру в Христа.

11. На иконах изображается с камнем на голове, или на плечах, и с пальмовой ветвью в руке, символом победы над смертью.

12. К моменту гибели святому Стефану было всего 30 лет. Астерия по этому поводу сказал, что это был «начаток мучеников, учитель страданий за Христа, основание доброго исповедания, ибо прежде Стефана никто не изливал крови своей за Евангелие».

13. В 415 году палестинскому священнику Лукиану приснился Гамалиил, похоронивший тело святого Стефана после казни недалеко от Иерусалима. Во сне Гамалиил указал священнику место захоронения Стефана.

Когда могилу открыли все почувствовали райское благоухание, и в этой местности исцелились от болезней и одержимости 73 человека.

14. В этот день панегир отмечает афонский монастырь Костамонит, где хранится древнейшая икона первомученника Стефана. По преданию, икона была привезена в конце XI века из Иерусалима императором Алексеем Комниным. Размеры иконы 1,20 на 0,70 метра. Глаз святого на иконе проколот, а края иконы обожжены во времена иконоборчества. В правой руке святой держит кадило, а в левой - подобие храма. Серебряное с золотом покрытие иконы было сделано на Афоне в 1864 году.

15. Известно о таком чуде. Один христианин, по имени Иоанн Малуси, прибыл в Костамонитскую обитель, где перед иконой первомученика Стефана обратился к святому с молитвой о сохранении и умножении его стад и при этом дал обещание, что если его молитва будет услышана, то он принесет в дар обители часть от своего стада. В 1844 г. он прислал в обитель письмо и просил забрать, согласно своему обету, в дар Стефану сто коз.

16. Собор, посвященный святому Стефану, был возведен афонском монастыре Костамонит в 1860-1871 годах.

17. В 2013-м году в Успенский собор Киево-Печерской лавры передали серебряную раку с правым перстом святого первомученика архидиакона Стефана, которая с 1960-х годов хранилась в фондах Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.Серебряная рака украшена чеканными сценами «Архидиакон Стефан перед судом» и «Перенесение мощей святого первомученика Стефана» , растительным накладным орнаментом, изображением святого, цветной эмалью и позолотой. Рака для перста первомученика Стефана была изготовлена в 1912 году на средства московского вкладчика в мастерской Тараброва. На ее изготовление ушло почти 53 килограмма серебра. Для перста первомученика мастера изготовили в раке специальный ковчежец. На самой раке святой Стефан изображен во весь рост. Палец святого в 1989 году был возвращен монастырю.

18. Некоторые храмы, посвященные святому Стефану: Базилика святого Стефана в Иерусалиме, Мартирий на Масличной горе, находившийся на территории основанного в 435 году святой Меланией младшей мужского монастыря, Базилика святого Стефана в Риме (Санто-Стефано-Ротондо, V век), три церкви в Константинополе, одна из которых на территории императорского дворца, Собор Парижской Богоматери, который возник в результате объединения церквей святого Стефана и церкви Богоматери, Кафедральный собор Буржа, который хранит алтарь, а под ним сосуд с кровью святого, Кафедральный собор Вены, Кафедральный собор Пассау, Церковь святого Стефана в Феодосии (XIV век).

19. К святому первомученику Стефану обращаются с молитвой покаяния, а также просят об избавлении от скорби и напасти.

20. Впервые официальное упоминание о памяти святого Стефана относится к 381 году в Надгробном Слове в память Василия Великого. Память в Православной церкви отмечается - 27 декабря (9 января), а в западной традиции - 26 декабря.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".