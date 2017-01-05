Афон в миниатюре: Это связь между монашеством Святой Горы и Киево-Печерской лавры - митрополит Павел

Посетители выставки «Благословение Святой Горы Афон», которая открылась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, поделились своими впечатлениями о представленных на ней уникальных трехмерных изображениях монашеской республики и Великой лавры и о редких святынях.

Об этом сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь)

- Я очень благодарен Богу за Его великую милость, и очень благодарен организаторам, которые сегодня вместе сделали выставку монашества, которое зажег своим подвигом преподобный Антоний – это наш земляк, основатель Лавры и всего монашества на Святой Руси.

Это – первый шаг в духовном смысле развития и связь между афонским монашеством и монашеством Киево-Печерской лавры.

Я видел макеты Святой Горы Афон и Великой лавры, и они мне очень нравятся, поэтому мы должны делать еще больше. Я буду настаивать, даю вам слово, чтобы у нас было больше таких работ, которые действительно дают оценку нашей истории, развитию нашей духовности и демонстрируют отношение к нашим святыням.

Это останется в памяти и это нужно делать обязательно.