12 фактов о святой великомученицы Анастасии Узорешительнице

4 января Православная Церковь празднует день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы. Мы собрали некоторые факты об этой великой святой.

1. Ро­ди­лась в Ри­ме, в се­мье се­на­то­ра. Отец был языч­ник, а мать - тай­ная хри­сти­ан­ка.

2. Девочка была очень красива. Ее воспитывал святой Хри­со­гон.

3. Отец насильно вы­дал за­муж за языч­ни­ка. Анастасия избегала брачных отношений.

4. В Ри­ме было мно­го за­клю­чен­ных хри­сти­ан. Ананстасия надевала ни­щен­скую одеж­ду и тайно ходила в тюрьмы, омывала и кор­ми­ла боль­ных, пе­ре­вя­зы­ва­ла ра­ны, уте­ша­ла.

5. Когда отец и муж умерли, по­лу­чен­ное на­след­ство Анастасия потратила на одеж­ду, еду и ле­кар­ства для боль­ных заключенных. Странствовала, слу­жа заключенным хри­сти­а­нам.

6. По­лу­чи­ла дар вра­че­ва­ния.

7. Анастасии предложили выбор между богатством и страданиями, положив перед ней золото и орудия пыток. Святая выбрала орудия пыток.

8. Голодала в тюрьме 60 дней. Святую хотели утопить вместе с преступниками. Но святая Феодотия явилась узникам и направила корабль к берегу. 120 человек спаслись и были крещены, но были приговорены к казне. С ними казнили и святую Анастасию. Ее крестообразно растянули между четырьмя столбами над костром. Те­ло свя­той оста­лось нев­ре­ди­мым. Это произошло около 304 года.

9. В V веке мощи святой Анастасии были перенесены в Константинополь, где в честь нее был построен храм. Главу и десницу великомученицы перенесли в созданный неподалеку от Афона монастырь святой Анастасии Узорешительницы, в горах, на полуострове Халкидики, недалеко от города Салоники. В ночь с 22 на 23 апреля 2012 года мощи были похищены.

10. Имя Анастасия с греческого переводят как «воскресение», по преданиям олицетворяет воскресный день. Анастасию Узорешительницу также называют Анастасией Младшей, Фармаколитрией (Целительницей), Римляныной, Сирмиумской и Илирийской.

11. Святая считается покровительницей беременных. На Руси в день Анастасии Узорешительницы с молитвами к этой святой вышивали полотенце, которое должно было помочь благополучно разрешиться от бремени.

12. Святой молятся заключенные, чтобы вынести тяготы судьбы, не впасть в отчаянье. Молятся ей те, кто попал в тюрьму по роковой ошибке или из-за чьего-то злого навета.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".