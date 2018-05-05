12 фактов о святой великомученицы Анастасии Узорешительнице
4 января Православная Церковь празднует день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы. Мы собрали некоторые факты об этой великой святой.
4 января Православная Церковь празднует день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы. Мы собрали некоторые факты об этой великой святой.
1. Родилась в Риме, в семье сенатора. Отец был язычник, а мать - тайная христианка.
2. Девочка была очень красива. Ее воспитывал святой Хрисогон.
3. Отец насильно выдал замуж за язычника. Анастасия избегала брачных отношений.
4. В Риме было много заключенных христиан. Ананстасия надевала нищенскую одежду и тайно ходила в тюрьмы, омывала и кормила больных, перевязывала раны, утешала.
5. Когда отец и муж умерли, полученное наследство Анастасия потратила на одежду, еду и лекарства для больных заключенных. Странствовала, служа заключенным христианам.
6. Получила дар врачевания.
7. Анастасии предложили выбор между богатством и страданиями, положив перед ней золото и орудия пыток. Святая выбрала орудия пыток.
8. Голодала в тюрьме 60 дней. Святую хотели утопить вместе с преступниками. Но святая Феодотия явилась узникам и направила корабль к берегу. 120 человек спаслись и были крещены, но были приговорены к казне. С ними казнили и святую Анастасию. Ее крестообразно растянули между четырьмя столбами над костром. Тело святой осталось невредимым. Это произошло около 304 года.
9. В V веке мощи святой Анастасии были перенесены в Константинополь, где в честь нее был построен храм. Главу и десницу великомученицы перенесли в созданный неподалеку от Афона монастырь святой Анастасии Узорешительницы, в горах, на полуострове Халкидики, недалеко от города Салоники. В ночь с 22 на 23 апреля 2012 года мощи были похищены.
10. Имя Анастасия с греческого переводят как «воскресение», по преданиям олицетворяет воскресный день. Анастасию Узорешительницу также называют Анастасией Младшей, Фармаколитрией (Целительницей), Римляныной, Сирмиумской и Илирийской.
11. Святая считается покровительницей беременных. На Руси в день Анастасии Узорешительницы с молитвами к этой святой вышивали полотенце, которое должно было помочь благополучно разрешиться от бремени.
12. Святой молятся заключенные, чтобы вынести тяготы судьбы, не впасть в отчаянье. Молятся ей те, кто попал в тюрьму по роковой ошибке или из-за чьего-то злого навета.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".