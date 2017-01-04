Афон в миниатюре: Святая Гора "приехала" к нам - директор Киево-Печерского заповедника

Посетители выставки «Благословение Святой Горы Афон», которая открылась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, поделились своими впечатлениями о представленных на ней уникальных трехмерных изображениях монашеской республики и Великой лавры и о редких святынях. Об этом сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

Генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомир Михайлина

- На выставке представлено немало новых и оригинальных экспонатов, которые дают представление о Святой Горе Афон. Фактически, не мы едем на гору, а она «приехала» к нам в виде хорошо выполненного макета. Известно, что многие жители Украины не имеют возможности лично посетить Афон и поклониться Святой Горе, и вот теперь каждый посетитель может познакомиться с ней.

Положительно, что Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» принял участие в организации выставки и мы получили возможность создать такую ​​замечательную экспозицию.

На выставке много экспонатов выставлено впервые, например, немало оригинальных икон, которые еще никогда не выставлялись вместе. В этом и есть изюминка.

Следует отметить, что мы впервые показываем роль украинских казаков в жизни монашеской общины Святой Горы и демонстрируем материалы об основанных ими скитах. Ведь многие наши соотечественники практически не знают о роли казачества в укреплении православия. И наша миссия рассказать им об этом.

Стоит также отметить, что ранее существовала традиция – в церквях Украины рисовать Гору Афон, которая позже была утрачена. К счастью, в Заповеднике в «Церкви Всех Святых», построенной гетманом Иваном Мазепой, такое изображение сохранилось. Оно отреставрированное силами нашего заповедника и представлено на выставке в виде фотокопии.

Специально для нашей выставки была написана икона «Преподобный Паисий Величковский и Святой праведный Петр Калнышевский», которая прославляет выдающихся деятелей Украины.

Выставка несомненно будет интересна всем, кто интересуется историей Отечества, и хочет узнать больше о глубоких и разносторонних духовных связях Украины с Афоном.