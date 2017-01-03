На Афоне произошло чудо: обнаружено тело подвижника которого не коснулось тление

На Святой Горе Афон произошло чудо – обнаруженное тело усопшего насельника, которое по прошествии полутора месяца с момента кончины не имело признаков тления и не источало неприятного запаха.

Скончавшийся насельник обители отец Стефан в течение сорока лет подвизался в скиту "Кавсокаливия".

Отец Стефан вел аскетическую жизнь. Он не имел в своей келье не только кровати, но и одеяла, спал на голых досках и скудно питался.

Подвижник почил на 75-м году жизни и погребен, как монах Великой Лавры, к которой приписан Кавсокаливский скит.

Скит широко известный благодаря святому старцу Порфирию.

Напомним, что скит «Кавсокаливия» состоит из сорока калив и расположен на юге Афонского полуострова на высоте 120 м над уровнем моря. Название «Кавсокаливия» переводится как «поджигатель хижин». Оно связано с именем преподобного Максима Кавсокаливита, который строил себе хижины на этих скалах и через время их сжигал.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

По материалам romfea.gr