Афонские святые, день памяти которых отмечают в январе
Афонские святые, день памяти которых отмечают в январе (по новому стилю).
2 января - священномученика Константина Россиянина. Преподобного Даниила, архиепископа Сербского.
8 января – преподобного Никодима Хиландарского.
10 января - преподобного и Симона Мироточивого.
12 января - преподобномученика Гедеона Каракальского.
17 января - преподобномучеников Ватопедских: игумена Евфимия и двенадцати иноков.
18 января - преподобномученика Романа.
24 января - преподобного Феодосия, игумена монастыря Филофей, митрополита Трапезундского.
26 января - преподобного Максима Кавсокаливита.
27 января - преподобного Саввы.
29 января - преподобного Ромила, ученика святого Григория Синаита. Священномученика Дамаскина.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".