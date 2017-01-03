Афонские святые, день памяти которых отмечают в январе

Афонские святые, день памяти которых отмечают в январе (по новому стилю). 2 января - священномученика Константина Россиянина. Преподобного Даниила, архиепископа Сербского. 8 января – преподобного Никодима Хиландарского. 10 января - преподобного и Симона Мироточивого. 12 января - преподобномученика Гедеона Каракальского. 17 января - преподобномучеников Ватопедских: игумена Евфимия и двенадцати иноков. 18 января - преподобномученика Романа. 24 января - преподобного Феодосия, игумена монастыря Филофей, митрополита Трапезундского. 26 января - преподобного Максима Кавсокаливита. 27 января - преподобного Саввы. 29 января - преподобного Ромила, ученика святого Григория Синаита. Священномученика Дамаскина. "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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