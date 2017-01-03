Афонские святые, день памяти которых отмечают в январе

16:51, 03 января 2017
Афон
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athos-ukraine.com

Афонские святые, день памяти которых отмечают в январе (по новому стилю).

2 января - священномученика Константина Россиянина. Преподобного Даниила, архиепископа Сербского.

8 января – преподобного Никодима Хиландарского.

10 января - преподобного и Симона Мироточивого.

12 января - преподобномученика Гедеона Каракальского.

17 января - преподобномучеников Ватопедских: игумена Евфимия и двенадцати иноков.

18 января - преподобномученика Романа.

24 января - преподобного Феодосия, игумена монастыря Филофей, митрополита Трапезундского.

26 января - преподобного Максима Кавсокаливита.

27 января - преподобного Саввы.

29 января - преподобного Ромила, ученика святого Григория Синаита. Священномученика Дамаскина.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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