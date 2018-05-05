7 фактов о Святой Горе Афон, которые вы не знали

Рассказывая об Афоне, мы столкнулись с тем, что многим не известны некоторые факты церковно-государственных отношений на Святой Горе. Мы собрали самые интересные сведения о монашеской республике, которые вы могли не знать.

1. На Святой Горе выдают автомобильные номера самостоятельно и независимо от Греции. По цифрам можно узнать какому монастырю принадлежит транспорт. Для номерных знаков используется существующая иерархия афонских монастырей от 1 до 20. А вот число 21 - принадлежность автотранспорта столице Афона - Карее.

2. В 1060 году император Византии пожаловал монашеской республике первую конституцию. Многие законы действуют на Афоне со времен византийских императоров и первоиерархов Константинопольской Церкви. Указы являются действующими документами. Монахи бережно сохраняют византийское наследие.

3. Флаг Афона - золотое полотно, на котором изображен черный двухглавый византийский орел. Его обе головы венчает императорская корона.

4. На Афоне нет частной собственности на недвижимость и землю. Сделки на Святой Горе не носят характер купли-продажи, а совершаются по благословению. Так было определено основателем общежительного монашества на Святой Горе преподобным Афанасием Афонским, который еще в X веке составил Устав Афона.

Устав был написан на пергаменте из козьей шкуры, который по сей день хранится в Великой лавре. Если у монахов возникает спор, то говорят: "А что по этому делу на козле написано?".

5. Великая лавра - хранительница короны Византийского Императора. Корона сделанна из золота, ее вес около 5 килограмм. Это сокровище бесценно, поэтому ни одна страховая компания в мире не рискует ее застраховать. Лавра также хранит множество реликвий византийского и послевизантийского периода.

6. На Афоне самостоятельные органы управления, таможенная служба, полиция. Святая Гора Афон по своему статусу является автономной монашеской республикой в составе Греции.

7. В 2008 у Афона появилась своя независимая почта. На первой почтовой марке Святой Горы изображен византийский император Никифор II Фока. Прежде на Святой Горе была почта Греческой Республики, которая существовала здесь с середины XIX века.Теперь Афоне два почтовых отделения - в столице - Карее, и в порту Дафни.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - длф "УНИАН-Религии".