Афон в миниатюре: на выставке представлено облачение старца Святой Горы - епископ Иона

Посетители выставки «Благословение Святой Горы Афон», которая открылась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, делятся своими впечатлениями о представленных на ней уникальных трехмерных изображениях монашеской республики и Великой лавры и о редких святынях.

"Эта выставка – настоящее событие в украинской культуре. Подобных экспозиций ранее не было, во всяком случае, за время независимой Украины. Это первое окошко в такой удивительный мир Святой Горы Афон. Проводились фотовыставки, но они, как по мне, отражают только часть нынешней современной жизни Святой Горы, а очень важно погрузиться вглубь столетий, чтобы увидеть, какое влияние оказала Гора Афон на древнюю Русь и на украинский народ", - сказал епископ Обуховский Иона (Черепанов).

Владыка Иона отметил особую актуальность выставки для тех, кто никогда не попадет на Святую Гору.

"Сегодня здесь мы можем увидеть, как устроены афонские монастыри и саму Святую Гору. Созданы удивительные макеты, которые показывают географическое расположение Афона, какие он имеет кручи и высоты, а также расположение монастырей. И, что очень важно, на образце самого древнего афонского монастыря, Лавры преподобного Афанасия, можно увидеть, как устроена афонская обитель.

Здорово, что светские структуры тоже присоединились к созданию выставки, при чем, на мой взгляд, внесли очень ценные экспонаты – это и Киево-Печерский заповедник, в котором сохранилась масса вещей, связанных со Святой Горой Афон, и музей «Православная Украина», и синодальный отдел «Церковь и культура». А совместными усилиями под руководством Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» этот проект состоялся.

Я очень надеюсь, что он будет радовать многих киевлян, жителей и гостей Украины, которые попадут в Лавру на эту выставку.

К слову, мне также посчастливилось приобщиться к участию в выставке, предоставив облачение ныне живущего старца Святой Горы Афон, настоятеля монастыря Дохиар, игумена Григория, который известен многим паломникам, как мудрый и рассудительный человек, к которому за советами приезжают люди не только из Греции, но и из практически всех православных стран мира. Это его первое игуменское облачение и именно этим оно уникально", - рассказал епископ Иона.