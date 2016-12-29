Афон в миниатюре: Великая лавра с паломниками и огоньки в окнах - Валерий Омельченко

Посетители выставки «Благословение Святой Горы Афон», которая открылась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, поделились своими впечатлениями о представленных на ней уникальных трехмерных изображениях монашеской республики и Великой лавры и о редких святинях.

"Очень важно, что во всей суете повседневной жизни находится место для духовного. И часть духовности представлена в виде этой экспозиции, макетов Афона и Великой лавры. История Горы Афон – это во многом наша надежда на светлое будущее. Сегодня здесь присутствует группа меценатов и работников музея Киево-Печерской лавры, которые тоже сохраняют историю в вере, в мире, в радости, и я искренне надеюсь, что так будет и в дальнейшем", - отметил член Попечительского совета БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Валерий Омельченко.

Также он пожелал всем посетителям выставки сохранять веру в душах и сердцах.

"Я езжу на Афон каждый год. Это уникальное место. И могу смело сказать, что экспонаты, представленные здесь, очень натурально передают внешний вид Святой Горы. В действительности, реальные масштабы монастырей по отношению к рельефу горы меньше, но именно благодаря существующим пропорциям, хорошо видно каждую обитель, и это прекрасно. Все передано очень красиво, особенно – Великая лавра с монахами и паломниками, все ее храмы и даже огоньки в окнах", - сказал Валерий Омельченко.