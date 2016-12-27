Черно-белый Афон: фотолетопись монашеской республики в 1867-1872 годах

В Петербурге, в Институте истории материальной культуры хранятся фото из царского альбома с видами афонских монастырей и скитов периода 1867-1872 г.

Эти фотографии были подарены Свято-Пантелеимоновым монастырем великому князю Константину Константиновичу Романову, когда он посетил Афон в 1881 году.

Фотографии были сделаны монахами Свято-Пантелеимонова монастыря - Леонтием и Геннадием и уникальны тем, что являются редким документальным свидетельством того, как выглядели обители веками.

Ведь, как известно, многие афонские монастыри были перестроены во второй половине ХIХ века и начале ХХ века. И о том, какими были обители, теперь можно судить только по этим редким фото. Именно таким был Афон в ХVII-ХVIII вв.

Монастыри и показаны в удачных ракурсах, на фоне пейзажа и отличаются высоким профессионализмом.

*** Константин Константинович Романов, (1858-1915) - второй сын великого князя Константина Николаевича, внук Николая I.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

По материалам из открытых источников