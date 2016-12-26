Чудеса преподобного Паисия Святогорца: чтение мыслей и чудесное спасение утопленника

Афонский старец Анастасий (Топозиус) - насельник монастыря Кутлумуш, 20 лет жил и общался с преподобным Паисием Святогорцем. На канале YouTube выложено видео, где отец Анастасий рассказывает о своем опыте общения с афонским святым.

Отец Анастасий вспомнил о том, что "когда кто-то приближался к отцу Паисию – всё проходило. Всё, что было в голове – уходило, и было достаточно просто лицезреть святого".

Итак, он рассказал историю об одном художнике, которого спас святой Паисий.

Чудесное спасение утопленника

Художник из Салоник однажды привязал к себе камень и бросился в море, чтобы утонуть. Вдруг он оказался на берегу. Старец Паисий подошел к нему, постучал по спине и сказал: «Янис, зачем ты это делаешь?» На самом деле старец Паисий в этот момент был на Афоне, но оказался около Салоник и сказал Янису эту фразу.

Чтение помыслов

Художник из Салоник приезжал к старцу несколько раз в год. Каждый раз старец, встречая его, говорил, что у Яниса было на уме. Мужчина решил в следующий раз думать о сложной геометрической фигуре. Янис думал, что старец не догадается. Он подошел к старцу Паисию, который стоял с палочкой и ковырялся в земле. Старец Паисий нарисовал геометрическую фигуру, которая была в голове у художника. Таким был старец Паисий.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

Фото: agionoros.ru