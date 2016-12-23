В Киево-Печерском заповеднике представят уникальный трехмерный макет Афона

В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике 27 декабря откроется научно-просветительская выставка «Благословение Святой Горы Афон».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, выставка станет завершением событий года, связанных с празднованием 1000-летия древнерусского монашества на Афоне.

Во время выставки Благотворительный фонд «Православное наследие Украине на Святой Горе Афон» представит уникальный трехмерный макет Афона, который по конфигурации полностью идентичен рельефу Святой Горы.

Также будет представлен 3-D макет Великой Лавры преподобного Афанасия Афонского, архитектура которой стала основой афонского строительства монастырей и некоторых скитов.

В то же время на выставке будет представлена ​​копия изображения Святой Горы Афон с стенописи Всехсвятской церкви 1906 года - единственный образец древней традиции изображения Афона в храмах Киево-Печерской лавры.

На экспозиции будут представлены списки чудотворных икон Богородицы с дарственными надписями работы афонских мастеров, присланные в благословение в Украину, коллекция резных крестов и икон афонской работы XVI-XIX вв., афонские иконы новой иконографии (собор афонских святых, преп. Иоанн Вышенский), научные и популярные издания афонской тематики, старинные гравюры и многое другое.

На основе экспонатов выставки будут освещены важные аспекты украинско-афонских контактов и вклад украинцев в духовную сокровищницу Святой Горы.

Посетители смогут проследить связь Киево-Печерской лавры с Афоном, узнать об истории украинских обителей на Афоне, увидеть афонскую художественную традицию иконописи, миниатюрной резьбы по дереву, ювелирного искусства.

Организаторами выставки выступили Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», Музей «Православная Украина» (Синодальный отдел УПЦ «Православие и культура»), Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Киевская духовная академия и семинария, Национальная историческая библиотека Украины.