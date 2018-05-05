Интересные факты о святой Анне

22 декабря Православная Церковь празднует зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Расскажем о матери Пресвятой Богородицы.

1. Имя Анна переводится с иврита ‏חַנָּה‏‎ — «милость», «благодать». Имя Анна было одним из самых популярных женских княжеских имён.

2. Бабушка Иисуса Христа.

3. Жила в Назарете Галилейском.

4. 50 лет была женой святого Иоакима и не имела детей.

5. Не упоминается в Священном Писании. Сведения об Анне сохранились в Предании и Протоевангелии Иакова, апокрифическом тексте, восходящем к середине II - началу III веков.

6. Первосвященник отказал Иоакиму в праве принести Богу жертву, так как он «не создал потомства Израилю» и он ушел в пустыню для поста и молитвы.

7. Причиной презрения к святым была их бездетность. Если семейство не могло иметь детей, значило, что из их рода не мог родиться Мессия. Именно это и считалось карой Господней.

8. Иоакиму явился ангел и сообщил, что Анна родит дочь. "Иди в Иеру­са­лим к хра­му Бо­жию и там у Зо­ло­тых во­рот най­дешь свою су­пру­гу Ан­ну, ко­то­рой я воз­ве­стил то же са­мое".

9. Анна плакала и молилась в саду. Ан­гел явился и ска­зал: "ты зач­нешь и ро­дишь Дщерь пре­бла­го­сло­вен­ную; чрез Нее по­лу­чат бла­го­сло­ве­ние все пле­ме­на зем­ные и бу­дет да­ро­ва­но все­му ми­ру спа­се­ние; имя ей бу­дет Ма­рия".

10. Ан­на по­обещала от­дать будущего ребенка на слу­же­ние Бо­гу.

11. Родившла дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака.

12. Отошла к Богу через несколько лет после введения Марии во храм, в возрасте 79-ти лет.

13. В Вифлееме, около купальни Вифезда, к западу от Львиных ворот находился дом, где умерли Иоаким и Анна.

14. Иоаким и Анна покоятся в Гефсиманском саду в Иерусалиме в храме Успения Богородицы.

15. В середине VI века в Константинополе был построен храм в честь Анны.

16. В 710 году мощи святой Анны перенесены из Иерусалима в Константинополь.

17. Левая стопа святой Анны находится на Афоне в Большом ските праведной Анны, правая стопа - в монастыре Кутлумуш, левая рука в монастыре Ставроникита.

18. Православная Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами.

19. Боль­шин­ство икон, по­свя­щен­ных За­ча­тию свя­той Ан­ны, изоб­ра­жа­ют Пре­свя­тую Де­ву, по­пи­ра­ю­щую но­га­ми змия.

20. На некоторых ико­нах свя­тая Ан­на дер­жит на ле­вой ру­ке Пре­свя­тую Де­ву в мла­ден­че­ском воз­расте.

21. Во всех храмах ежедневно в конце богослужения Церковь просит молитв Иоакима и Анны об исходящих из храма верующих.

22. Из­древ­ле этот празд­ник осо­бен­но по­чи­тал­ся бе­ре­мен­ны­ми жен­щи­на­ми.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".



