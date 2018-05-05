Интересные факты о святой Анне
22 декабря Православная Церковь празднует зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Расскажем о матери Пресвятой Богородицы.
22 декабря Православная Церковь празднует зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Расскажем о матери Пресвятой Богородицы.
1. Имя Анна переводится с иврита חַנָּה — «милость», «благодать». Имя Анна было одним из самых популярных женских княжеских имён.
2. Бабушка Иисуса Христа.
3. Жила в Назарете Галилейском.
4. 50 лет была женой святого Иоакима и не имела детей.
5. Не упоминается в Священном Писании. Сведения об Анне сохранились в Предании и Протоевангелии Иакова, апокрифическом тексте, восходящем к середине II - началу III веков.
6. Первосвященник отказал Иоакиму в праве принести Богу жертву, так как он «не создал потомства Израилю» и он ушел в пустыню для поста и молитвы.
7. Причиной презрения к святым была их бездетность. Если семейство не могло иметь детей, значило, что из их рода не мог родиться Мессия. Именно это и считалось карой Господней.
8. Иоакиму явился ангел и сообщил, что Анна родит дочь. "Иди в Иерусалим к храму Божию и там у Золотых ворот найдешь свою супругу Анну, которой я возвестил то же самое".
9. Анна плакала и молилась в саду. Ангел явился и сказал: "ты зачнешь и родишь Дщерь преблагословенную; чрез Нее получат благословение все племена земные и будет даровано всему миру спасение; имя ей будет Мария".
10. Анна пообещала отдать будущего ребенка на служение Богу.
11. Родившла дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака.
12. Отошла к Богу через несколько лет после введения Марии во храм, в возрасте 79-ти лет.
13. В Вифлееме, около купальни Вифезда, к западу от Львиных ворот находился дом, где умерли Иоаким и Анна.
14. Иоаким и Анна покоятся в Гефсиманском саду в Иерусалиме в храме Успения Богородицы.
15. В середине VI века в Константинополе был построен храм в честь Анны.
16. В 710 году мощи святой Анны перенесены из Иерусалима в Константинополь.
17. Левая стопа святой Анны находится на Афоне в Большом ските праведной Анны, правая стопа - в монастыре Кутлумуш, левая рука в монастыре Ставроникита.
18. Православная Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами.
19. Большинство икон, посвященных Зачатию святой Анны, изображают Пресвятую Деву, попирающую ногами змия.
20. На некоторых иконах святая Анна держит на левой руке Пресвятую Деву в младенческом возрасте.
21. Во всех храмах ежедневно в конце богослужения Церковь просит молитв Иоакима и Анны об исходящих из храма верующих.
22. Издревле этот праздник особенно почитался беременными женщинами.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".