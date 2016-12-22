Попасть на Афон прямо сейчас: виртуальный тур на Святую Гору

Для того, чтобы увидеть красоту и жизнь монашеской республики, можно посетить сайт "Гора Афон 360", который дает возможность виртуально попасть на Святую Гору.

Таким образом монастыри, святые скиты и кельи Горы Афон могут посетить даже женщины и маленькие дети. А также те, кто не имеют финансовой или другой возможности лично побывать здесь.

Виртуальный тур позволяет обозревать святые места на 360 градусов на основе панорамных сферических фотографий. На сайте находится множество фото и исторической информации.

Сайт имеет раздел "загрузить фото", в котором зарегистрированный пользователь может разместить свои фотоработы. Таким образом фотоархив постоянно пополняется.

Также на сайте есть виртуальный тур по местам, где подвизался преподобный Паисий.

Сайт имеет греческую, английскую и русскоязычную версии.

Святая Гора Афон - полуостров в северо-восточной Греции. Для православных всего мира - одно из главных святых мест, где в неизменном виде сохранился древний монашеский уклад. С 1312 года Афон - это самоуправляемое сообщество двадцати монастырей в церковной юрисдикции Константинопольского Патриархата.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".