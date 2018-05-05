22 факта о ските святой Анны на Святой Горе Афон

22 декабря Православная Церковь празднует зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Мы собрали интересные факты о ските святой Анны, который находится на Святой Горе Афон.

1. Впервые скит упоминается в начале XI века.

2. Изначально назывался Вулевтир.

3. Основатель – преподобный Геронтий.

4. Расположен в труднодоступной местности: между Карулей и Новым Скитом. Находится на юго-западном побережье Святой Горы.

5. На сконах растут оливковые, лимонные и апельсиновые рощи.

6. Относится к монастырю Великая Лавра.

7. Самый большой скит на Афоне.

8. В XVII веке был переименован в честь собора Святой Анны, построенного для хранения мощей матери Богородицы, перенесенных сюда в 1686 году.

9. Первый устав братства был утвержден вселенским патриархом Дионисием III в 1689 году.

10. По молитве преподобного Геронтия в горах забил источник. Братия использовала воду для стирки и хозяйственных нужд. Тогда Геронтию явилась Богородица и сказала, что источник святой. Он существует до сих пор и воды в нем всегда хватает на всю братию.

11. При ските состоит 51 калива, в 35 из которых поддерживается монашеская жизнь (кроме того, 7 калив принадлежит Малой Святой Анне), подвизаются 88 монахов.

12. Соборный храм находится на высоте 300 метров, а самая высокая калива находится на высоте 450 метров над уровнем моря.

13. Монахи занимаются здесь иконописью, изготовлением ладана и четок.

14. Здесь выращивают растение, которое на Святой Горе называют «слезы Панагии». Используется для изготовления четок.

15. Многие отшельники скита прославлены в лике святых – преподобный Геронтий, чудотворец Савва Новый и другие.

16. Одна из главных икон скита – чудотворная икона святой праведной Анны, покровительствующая материнству. Молитвы многих родителей были услышаны. И они присылают на Афон фото своих малышей.

17. Несколько веков назад турецкий султан попросил прислать ему масло и воду из святого источника. Он не мог иметь детей. Паломники решили, что нельзя отдавать святыни не христианину, и привезли ему простой воды и масла. Но искренние молитвы султана святой Анне помогли ему стать отцом сына. В благодарность он подарил скиту лампаду.

18. Лампада султана необычная. Султан посылал ее с драгоценным камнем. Но камень украли воры. Тогда султан послал на место камня серебрянное яйцо.

19. Скит хранит левую стопу святой Анны. Стопа пребывает постоянно теплой.

20. В скиту хранятся части мощей мученика Харалампия, мученика Игнатия, святых бессребреников Косьмы и Дамиана, великомученика Димитрия Евфимия и Акакия, часть главы мученика Нектария и других святых.

21. В библиотеке скита хранится 250 рукописей, 3 свитка, 600 печатных книг, множество икон, священных облачений и утвари.

22. Скит отмечает панегиры: 22/9 (9/9) Собор Иоакима и Анны, 22/12 (9/12) Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы, 22/7 (9/7) Преподобный Митрофан, 24/7 (11/7) Преподобные Никодим и Нектарий.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".